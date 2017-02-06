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"التعليم" تستهدف فئتين من المدارس لدمجها في مجمعات تعليميّة.. تعرف عليها!

في إطار مبادرة لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية متميزة

تتجه وزارة التعليم نحو تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية متميزة تضمن تحفيز الطلاب للتعلم وتسهم في تحسين المخرجات التعليمية، وحرصاً على معالجة الوضع الراهن للمدارس الصغيرة والتي تمثل في واقعها أحد أهم التحديات لتحقيق أهداف برامج ومشروعات التطوير التي تسعى لها الوزارة، ولكون المجمعات التعليمية إحدى المبادرات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني "2020" لرفع الجودة وتوفير البيئة التعليمية المتكاملة للطلاب والطالبات.
 
وقد عممت وزارة "التعليم" على جميع إدارات التعليم بحصر ومسح جميع المرافق التي يمكن تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية بها في الإدارات واستكمال البيانات المطلوبة بكل دقة.
 
ونوهت "التعليم" أن برنامج المجمعات التعليمية للمدارس الصغيرة يستهدف الفئتين التاليتين: "مواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب/طالبة ويتوسطها مبنى حكومي قائم يصلح أن يكون مجمعاً تعليمياً ويحتاج إلى تهيئة واستكمال بعض الإضافات والتجهيزات ومواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب / وطالبة ولا يوجد مبنى حكومي قائم يمكن استخدامه كمجمع تعليمي وتقترح إدارة التعليم إنشاء مجمع جديد على أن يكون معيار المسافة لدخول المدارس الصغيرة في نطاق خدمة المجمع التعليمي المقترح هو دائرة قطرها 50كم معبد / 30كم صحراوي /20كم وعر".
 

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"التعليم" تستهدف فئتين من المدارس لدمجها في مجمعات تعليميّة.. تعرف عليها!
سبق

تتجه وزارة التعليم نحو تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية متميزة تضمن تحفيز الطلاب للتعلم وتسهم في تحسين المخرجات التعليمية، وحرصاً على معالجة الوضع الراهن للمدارس الصغيرة والتي تمثل في واقعها أحد أهم التحديات لتحقيق أهداف برامج ومشروعات التطوير التي تسعى لها الوزارة، ولكون المجمعات التعليمية إحدى المبادرات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني "2020" لرفع الجودة وتوفير البيئة التعليمية المتكاملة للطلاب والطالبات.
 
وقد عممت وزارة "التعليم" على جميع إدارات التعليم بحصر ومسح جميع المرافق التي يمكن تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية بها في الإدارات واستكمال البيانات المطلوبة بكل دقة.
 
ونوهت "التعليم" أن برنامج المجمعات التعليمية للمدارس الصغيرة يستهدف الفئتين التاليتين: "مواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب/طالبة ويتوسطها مبنى حكومي قائم يصلح أن يكون مجمعاً تعليمياً ويحتاج إلى تهيئة واستكمال بعض الإضافات والتجهيزات ومواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب / وطالبة ولا يوجد مبنى حكومي قائم يمكن استخدامه كمجمع تعليمي وتقترح إدارة التعليم إنشاء مجمع جديد على أن يكون معيار المسافة لدخول المدارس الصغيرة في نطاق خدمة المجمع التعليمي المقترح هو دائرة قطرها 50كم معبد / 30كم صحراوي /20كم وعر".
 

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
12:31 AM
في إطار مبادرة لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية متميزة

"التعليم" تستهدف فئتين من المدارس لدمجها في مجمعات تعليميّة.. تعرف عليها!

A A A
سمران القثامي - الرياض
9
20,317

تتجه وزارة التعليم نحو تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية وتطوير البيئة المدرسية لتكون بيئة جاذبة وذات جودة تربوية وتعليمية متميزة تضمن تحفيز الطلاب للتعلم وتسهم في تحسين المخرجات التعليمية، وحرصاً على معالجة الوضع الراهن للمدارس الصغيرة والتي تمثل في واقعها أحد أهم التحديات لتحقيق أهداف برامج ومشروعات التطوير التي تسعى لها الوزارة، ولكون المجمعات التعليمية إحدى المبادرات التي يستهدفها برنامج التحول الوطني "2020" لرفع الجودة وتوفير البيئة التعليمية المتكاملة للطلاب والطالبات.
 
وقد عممت وزارة "التعليم" على جميع إدارات التعليم بحصر ومسح جميع المرافق التي يمكن تطبيق مبادرة المجمعات التعليمية بها في الإدارات واستكمال البيانات المطلوبة بكل دقة.
 
ونوهت "التعليم" أن برنامج المجمعات التعليمية للمدارس الصغيرة يستهدف الفئتين التاليتين: "مواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب/طالبة ويتوسطها مبنى حكومي قائم يصلح أن يكون مجمعاً تعليمياً ويحتاج إلى تهيئة واستكمال بعض الإضافات والتجهيزات ومواقع يوجد فيها مدارس يقل عدد طلابها عن "100" طالب / وطالبة ولا يوجد مبنى حكومي قائم يمكن استخدامه كمجمع تعليمي وتقترح إدارة التعليم إنشاء مجمع جديد على أن يكون معيار المسافة لدخول المدارس الصغيرة في نطاق خدمة المجمع التعليمي المقترح هو دائرة قطرها 50كم معبد / 30كم صحراوي /20كم وعر".
 

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