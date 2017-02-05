"التعليم" تعتمد نظام "خطّط درسك" للمعلمين بديلاً مقنناً للمتداول بالمواقع

قالت إن هدفه تحسين المخرجات ويمكن الاستفادة من خدماته عبر بوابة "عين"

اعتمدت وزارة التعليم نظاماً حاسوبياً مطوّراً لتخطيط وإعداد الدروس للمعلمين والمعلمات، ليكون خياراً للإعداد الكتابي وبديلاً مقنناً لما يُتداول في المواقع التعليمية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر": "‏دعماً من الوزارة للمعلمين والمعلمات، وبهدف تحسين المخرجات التعليمية، تمّ اعتماد نظام التخطيط الإلكتروني "خطّط درسك".

ودعت الوزارة الإدارات التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها، إلى تعميم النظام على جميع المدارس وتشجيع المعلمين والمعلمين على تفعيله، والتأكيد على المشرفين والمشرفات التربويين بمتابعة ذلك حتى تتم الاستفادة منه بالصورة المنشودة.

ويمكن للمعلمين والمعلمات الاستفادة من النظام من خلال رابط بوابة التعليم الوطنية "عين" https://ien.edu.sa.