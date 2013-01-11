"التعليم" تقرر تشكيل لجنة لتطوير الممارسات الإشرافيّة

لبناء تصور يقوم على "نظام شراكة" فاعل مع المدرسة

أصدر وكيل وزارة التعليم للبنين الدكتور نياف بن رشيد الجابري قرارًا يقضي بتكوين لجنة لتطوير الممارسات الإشرافيّة بناء على الحاجة إلى تطوير العمل الإشرافي.

وتهدف هذه الخطوة إلى الارتقاء بنوعية التعليم والتعلم وتوفير أفضل السبل التي تمكن المعلم وجميع أطراف العملية التعليمية من القيام بأدوارها بشكل فعّال.

وتضمّ اللجنة المشكلّة لتطوير الممارسات الإشرافية كلاً من ياسر محمد بخاري ، الدكتور عبدالعزيز محمد البارقي ، محمد بن عبدالرحمن أل مشعف ، الدكتور لطفي بن صالح المرضي ، عبدالرحمن سليمان المهنا ، محمد إسماعيل الغامدي ، وعبدالرحمن بن صالح الفريح وعبدالله بن أحمد الغامدي ، وطارق عويض السواط.

ونصّ القرار على أن تتولى اللجنة وضع الإطار العام لتطوير الإشراف التربوي من خلال تحديث الأنظمة والسياسات الاشرافية المعمول بها بما يتناغم مع رؤية المملكة العربية السعودية المستقبلية التطويرية "2030م"، إضافة بناء تصور مقترح لنموذج إشرافي فاعل يقوم على بناء نظام شراكة فاعل مع المدرسة باعتبارها نواة ومنطلق التطوير.

وأكد القرار ضرورة أن يتم الانتهاء من أعمال اللجنة خلال مدة شهر من اريخه.