"التعليم" تكوّن لجنةً لبناء مؤشرات أداء المعلمين بالمدارس

استكمالًا لمنظومة قيادة الأداء الإشرافي

أقرت وزارة التعليم تكوين لجنة لبناء مؤشرات أداء المعلمين انطلاقًا من توجهات الوزارة نحو رفع عمليات التعليم والتعلم في المدارس، واستكمالًا لمنظومة قيادة الأداء الإشرافي المدرسي بتجويد عمل المعلم بما يحقق الارتقاء بعمله بشكل فعال.

وجاءت اللجنة برئاسة "غازي بهاج القثامي" وعضوية كل من "محمد عبد الرحمن المشعف، وعايض بن علي الشمراني، وحسن أحمد مصلوف، وطارق عويض السواط، وخالد فهد البراك، وعبدالله أحمد الغامدي، وعبدالرحمن صالح الفريح، وسلطان غصاب المطيري، لطفي صالح المرضي".

وتتولى اللجنة مهام وضع الإطار العام والتفصيلي لمؤشرات أداء المعلمين بشكل عام وكل تخصص تدريسي بشكل خاص، وبما يتناغم مع "رؤية المملكة ٢٠٣٠"؛ على أن تنهي اللجنة مهامها في الأسبوع الثامن من الفصل الدراسي الثاني لهذا العام.