"التعليم" تمدّد فترة التسجيل في "وظيفتك وبعثتك" لتخصص التمريض

بشرط إتمام الثانوية العامة "قسم العلوم الطبيعية" أو ما يعادلها

أعلنت وزارة التعليم عن تمديد فترة التسجيل في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي "وظيفتك وبعثتك" لمرحلة البكالوريوس في تخصص التمريض ، ولمدة خمسة أيام بدءاً من يوم الخميس القادم.

ويأتي ذلك في إطار إتفاقية "الصحة" مع "التعليم" في برنامج "وظيفتك_وبعثتك" من أجل إتاحة الفرصة للإستفادة من المقاعد المخصصة للإبتعاث في درجة بكالوريوس التمريض.

وتتضمن الشروط الخاصة لمرحلة البكالوريوس (التمريض) الحصول على شهادة إتمام الثانوية العامة ( قسم العلوم الطبيعية )، أو ما يعادلها ، وألا يقل المعدل التراكمي العام في الثانوية العامة عن 90%, أو ما يعادلها ، والحصول على درجة لا تقل عن 75% في إختباري القدرات، والتحصيلي في نسختهما العربية، أو الإنجليزية، أو عن طريق أنظمة الاختبارات المحوسبة (CBT)، حيث لن يقبل اختبار بديل عن هذين الاختبارين.

وتشمل الشروط ألا يكون قد مضى على شهادة الثانوية العامة أكثر من ثلاثة أعوام، فلا يقبل من تخرج قبل عام 1434هـ ـــ 1435هــ، وألا يزيد عمر المتقدم على 22 سنة، ولا يقبل من ولد قبل تاريخ 4 / 8 / 1415هـ، الموافق 5 / 1/ 1995م ، كما يشترط تحقيق المتطلبات الخاصة للصحة إن وجدت ، واستكمال الشروط العامة للابتعاث.