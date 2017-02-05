"التعليم" تمنح مديري المناطق صلاحية إعادة تكليف المشرفين والمشرفات

وفق الاحتياج ضمن السقف والمعيار العددي

منحت وزارة "التعليم" مديري التعليم بالمناطق والمحافظات صلاحية إعادة تكليف المشرفين والمشرفات حسب الاحتياج؛ وذلك إذا كان المكان شاغرًا ولا تترتب عليه زيادة الأعداد عن النصاب والمعيار العددي لأعداد المشرفين والمشرفات.

وتأتي هذه الخطوة نظرًا لكثرة الاستفسارات حول إعادة تكليف المشرف/ة الحاصل على إجازة استثنائية أو تفرغ أو تكليف أو إيفاد لمدة فصل دراسي أو أكثر.