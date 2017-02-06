"التعليم" عن تقديم الاختبارات قبل رمضان: ملتزمون بخطة التقويم الدراسي

بعد مقترح عضو "الشورى" وعدد من المهتمين

أكدت وزارة التعليم عدم إمكانية تحقيق مطالبات تقديم الاختبارات قبل رمضان؛ بسبب التزامها بخطة التقويم الدراسي للعام الحالي، وذلك وفق ما أكده المتحدث الإعلامي لوزارة التعليم مبارك العصيمي في مشاركته بهشتاق #تقديم_الاختبارات_قبل_رمضان، حيث قال: "الزملاء والزميلات، مقترحاتكم وآراؤكم محل تقديرنا، والوزارة في هذا ملتزمة بخطة التقويم الدراسي لهذا العام".

وكان عدد من المهتمين قدموا لوزارة التعليم مقترحات عدة بشأن تقديم الاختبارات قبل رمضان؛ لصعوبة تنسيق منسوبات التعليم بين المنزل والمدرسة في رمضان، وكذلك الطلاب، مشيرين إلى أن إمكانية تعديل الخطة متاحة في حال رأت الوزارة تحقيق المصلحة العامة.

وكان عضو مجلس الشورى السابق الكاتب حمد القاضي، في تقرير نقلته "سبق"، دعا إلى إعادة النظر في توقيت الاختبارات للعام الدراسي المقبل، والتي ستبدأ في التاسع من شهر رمضان المبارك، مبيّنا عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن ذلك سيؤثر على مستوى الطلاب، وسيرهق الأمهات، خاصة العاملات، ولاسيما أن شهر رمضان يوافق فصل الصيف.

وأشار "القاضي" في رده على أحد متابعيه إلى أن دعوته لدراسة تقديم الاختبارات عن رمضان ليس لها علاقة بالعاطفة، بقدر ما هي دعوة عقلانية لدراسة الموضوع، فيما قدم الباحث التربوي الدكتور محمد الضويان حلاً تفاعلاً مع تغريدة القاضي بإلغاء واحدة من إجازات منتصف الفصل الدراسي ،وتقديم الاختبارات للأسبوع الأخير من شعبان.