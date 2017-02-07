"التعليم": نقل وظائف القطاع الصحي المدرسي إلى وزارة الصحة

إخلاء طرف شاغليها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني

أصدر وزير التعليم الدكتور أحمد العيسي، قراراً بنقل وظائف القطاع الصحي المدرسي إلى وزارة الصحة، وإخلاء طرف شاغليها اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني، وتوجيه المراجعين والمراجعات من الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس وإدارات التعليم إلى المراكز الصحية بوزارة الصحة.

ووصل قرار "العيسى" الذي صدر بتاريخ 28/ 4/ 1438هـ إلى الإدارات التعليمية بمختلف أنحاء المملكة، وينصّ على نقل وظائف القطاع الصحي المدرسي إلى وزارة الصحة، وإخلاء طرف شاغلي الوظائف اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الحالي، مع توجيه المرضى من الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم إلى المراكز الصحية التابعة للشؤون الصحية بوزارة الصحة، واعتماد التقارير الطبية التي تصدر من هذه المراكز.