النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"التعليم" والـ200 مليار.. إيمان الدولة مستمر بأنه طريق التنمية الأول

دعم متنامٍ عاماً بعد عام..

رغم العجز الذي سجلته ميزانية المملكة في العام 2016 والبالغ 297 مليار ريال، وصولاً إلى العجز المتوقع في ميزانية 2017 والبالغ 198 مليار ريال، إلا أن ما حظي به قطاع التعليم من مخصصات على مر السنوات، كان الأكبر عاماً تلو الآخر، إيمانًا من المملكة أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المأمولة في جميع المجالات.

وبلغ ما خصصته المملكة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في الميزانية الجديدة (2017) نحو 200 مليار ريال، وهو أكبر مخصص في الميزانية على الإطلاق، يحصل عليه قطاع واحد، مقارنة بما حصلت عليه القطاعات الثمانية الأساسية الأخرى، إذ حصل القطاع العسكري على 195 مليار ريال، يليه القطاع الصحي (120 ملياراً)، ثم قطاع الموارد العامة (107 مليارات)، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية (96 ملياراً)، وقطاع البلديات (47 ملياراً)، وقطاع الموارد الاقتصادية (47 ملياراً)، وأخيراً قطاع الإدارة العامة (26 ملياراً).

وتنفق وزارة التعليم مخصص الـ200 مليار على مشاريع تعليمية جديدة، وتحسين وتطوير عدد من المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة. في الوقت نفسه، يستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 مليار ريال.

ويكشف تاريخ ميزانيات المملكة عن مخصصات قياسية، حصل عليها قطاع التعليم الذي نال في ميزانية 2014 مخصصات كبيرة بمقاييس آنذاك، بلغت 121 مليار ريال، وكان نصيبه في ميزانية 2015 نحو 217 مليار ريال، وفي ميزانية 2016 حصل بالفعل على 205 مليارات ريال، متساوياً مع القطاع العسكري في المملكة الذي يخوض حالياً حربًا في الحد الجنوبي لدعم الشرعية في دول اليمن الشقيق.

وتؤكد وزارة التعليم أنها تسعى من خلال رؤية المملكة 2030 لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وتقول إن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه، ليسهم في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على دخل واحد فقط في الإنتاج المحلي والاعتماد على المصادر المعرفية الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية، موضحة أنها تخطط لبناء استراتيجية متكاملة وشاملة للتعليم العام والعالي والتقني والمهني، تسهم في تحقيق الرؤية ويحقق أدوار كل قطاع في منظومة التعليم.

وكان لمؤسسات التعليم والتعليم العالي ومراكز الأبحاث النصيب الأوفر في مخصصات الوزارة المالية من خلال الأودية العلمية والأبحاث والدراسات، التي تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة. ومر قطاع التعليم في المملكة بمراحل تاريخية مهمة منذ المسميات القديمة للوزارة، وهي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، مروراً بوزارة التربية والتعليم، ثم وزارة التعليم العالي، وصولاً لوزارة التعليم بكافة مكونات التعليم (العالي والعام والتقني والمهني).

ويواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد ع لى 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.

كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم" والـ200 مليار.. إيمان الدولة مستمر بأنه طريق التنمية الأول
سبق

رغم العجز الذي سجلته ميزانية المملكة في العام 2016 والبالغ 297 مليار ريال، وصولاً إلى العجز المتوقع في ميزانية 2017 والبالغ 198 مليار ريال، إلا أن ما حظي به قطاع التعليم من مخصصات على مر السنوات، كان الأكبر عاماً تلو الآخر، إيمانًا من المملكة أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المأمولة في جميع المجالات.

وبلغ ما خصصته المملكة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في الميزانية الجديدة (2017) نحو 200 مليار ريال، وهو أكبر مخصص في الميزانية على الإطلاق، يحصل عليه قطاع واحد، مقارنة بما حصلت عليه القطاعات الثمانية الأساسية الأخرى، إذ حصل القطاع العسكري على 195 مليار ريال، يليه القطاع الصحي (120 ملياراً)، ثم قطاع الموارد العامة (107 مليارات)، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية (96 ملياراً)، وقطاع البلديات (47 ملياراً)، وقطاع الموارد الاقتصادية (47 ملياراً)، وأخيراً قطاع الإدارة العامة (26 ملياراً).

وتنفق وزارة التعليم مخصص الـ200 مليار على مشاريع تعليمية جديدة، وتحسين وتطوير عدد من المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة. في الوقت نفسه، يستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 مليار ريال.

ويكشف تاريخ ميزانيات المملكة عن مخصصات قياسية، حصل عليها قطاع التعليم الذي نال في ميزانية 2014 مخصصات كبيرة بمقاييس آنذاك، بلغت 121 مليار ريال، وكان نصيبه في ميزانية 2015 نحو 217 مليار ريال، وفي ميزانية 2016 حصل بالفعل على 205 مليارات ريال، متساوياً مع القطاع العسكري في المملكة الذي يخوض حالياً حربًا في الحد الجنوبي لدعم الشرعية في دول اليمن الشقيق.

وتؤكد وزارة التعليم أنها تسعى من خلال رؤية المملكة 2030 لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وتقول إن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه، ليسهم في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على دخل واحد فقط في الإنتاج المحلي والاعتماد على المصادر المعرفية الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية، موضحة أنها تخطط لبناء استراتيجية متكاملة وشاملة للتعليم العام والعالي والتقني والمهني، تسهم في تحقيق الرؤية ويحقق أدوار كل قطاع في منظومة التعليم.

وكان لمؤسسات التعليم والتعليم العالي ومراكز الأبحاث النصيب الأوفر في مخصصات الوزارة المالية من خلال الأودية العلمية والأبحاث والدراسات، التي تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة. ومر قطاع التعليم في المملكة بمراحل تاريخية مهمة منذ المسميات القديمة للوزارة، وهي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، مروراً بوزارة التربية والتعليم، ثم وزارة التعليم العالي، وصولاً لوزارة التعليم بكافة مكونات التعليم (العالي والعام والتقني والمهني).

ويواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد ع لى 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.

كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
03:09 PM
دعم متنامٍ عاماً بعد عام..

"التعليم" والـ200 مليار.. إيمان الدولة مستمر بأنه طريق التنمية الأول

A A A
حامد العلي - الدمام
6
10,252

رغم العجز الذي سجلته ميزانية المملكة في العام 2016 والبالغ 297 مليار ريال، وصولاً إلى العجز المتوقع في ميزانية 2017 والبالغ 198 مليار ريال، إلا أن ما حظي به قطاع التعليم من مخصصات على مر السنوات، كان الأكبر عاماً تلو الآخر، إيمانًا من المملكة أن التعليم هو الطريق الوحيد لتحقيق التنمية المأمولة في جميع المجالات.

وبلغ ما خصصته المملكة لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في الميزانية الجديدة (2017) نحو 200 مليار ريال، وهو أكبر مخصص في الميزانية على الإطلاق، يحصل عليه قطاع واحد، مقارنة بما حصلت عليه القطاعات الثمانية الأساسية الأخرى، إذ حصل القطاع العسكري على 195 مليار ريال، يليه القطاع الصحي (120 ملياراً)، ثم قطاع الموارد العامة (107 مليارات)، وقطاع الأمن والمناطق الإدارية (96 ملياراً)، وقطاع البلديات (47 ملياراً)، وقطاع الموارد الاقتصادية (47 ملياراً)، وأخيراً قطاع الإدارة العامة (26 ملياراً).

وتنفق وزارة التعليم مخصص الـ200 مليار على مشاريع تعليمية جديدة، وتحسين وتطوير عدد من المشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لجميع المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب، وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب، حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حاليًا بمناطق المملكة كافة. في الوقت نفسه، يستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير)، البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال، من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 مليار ريال.

ويكشف تاريخ ميزانيات المملكة عن مخصصات قياسية، حصل عليها قطاع التعليم الذي نال في ميزانية 2014 مخصصات كبيرة بمقاييس آنذاك، بلغت 121 مليار ريال، وكان نصيبه في ميزانية 2015 نحو 217 مليار ريال، وفي ميزانية 2016 حصل بالفعل على 205 مليارات ريال، متساوياً مع القطاع العسكري في المملكة الذي يخوض حالياً حربًا في الحد الجنوبي لدعم الشرعية في دول اليمن الشقيق.

وتؤكد وزارة التعليم أنها تسعى من خلال رؤية المملكة 2030 لإحداث تحول وطني مدروس في اقتصادها وبرامج عملها، وتقول إن هذا التحول يعتمد على فكر معرفي يؤمن بالإنسان وقدرته ومهاراته ومستوى تعليمه، ليسهم في تنوع الاقتصاد وعدم الاعتماد على دخل واحد فقط في الإنتاج المحلي والاعتماد على المصادر المعرفية الآمنة والموثوقة والبرامج والمشروعات المعززة للفرص الاستثمارية والمولدة للفرص الوظيفية، موضحة أنها تخطط لبناء استراتيجية متكاملة وشاملة للتعليم العام والعالي والتقني والمهني، تسهم في تحقيق الرؤية ويحقق أدوار كل قطاع في منظومة التعليم.

وكان لمؤسسات التعليم والتعليم العالي ومراكز الأبحاث النصيب الأوفر في مخصصات الوزارة المالية من خلال الأودية العلمية والأبحاث والدراسات، التي تمثل رافداً حقيقياً للاقتصاد المختلف المعتمد على الطاقات البشرية المبدعة والمنتجة والقادرة على مواجهة المتغيرات في سوق العمل وتحقيق النجاح في كافة مناحي الحياة العامة والخاصة. ومر قطاع التعليم في المملكة بمراحل تاريخية مهمة منذ المسميات القديمة للوزارة، وهي وزارة المعارف والرئاسة العامة لتعليم البنات، مروراً بوزارة التربية والتعليم، ثم وزارة التعليم العالي، وصولاً لوزارة التعليم بكافة مكونات التعليم (العالي والعام والتقني والمهني).

ويواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته، ووصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد ع لى 207 آلاف طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.

كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.

شارك برأيك
17
34

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

1 %

1 %

20 ديسمبر
2,924
1200

1200

17 ديسمبر
5,490
600 مليون

600 مليون

16 ديسمبر
3,854
63 ألفاً

63 ألفاً

13 ديسمبر
4,205

كاريكاتير

مقاضي رمضان

المقالات

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة..!!

محمد الصيـعري
قراءات في الميزانية

قراءات في الميزانية

صالح المسلّم
(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

(كشخة التجار) نحن ندفعها؟

عبدالرحمن المرشد
حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

حتى الجنون "طلع وهمي"..!!

نايف الحربي
افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

افعلوا شيئًا لإنقاذ حلب!

نايف معلا
أرجوك لا تغْتَل اختلافي

أرجوك لا تغْتَل اختلافي

روان بالخير
مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

مقدساتنا وحدودنا خط أحمر يا....!!

حسن آل عمره
في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

في ملعب العباسيين " حفل توديع أوباما"

يحيى الشمري
الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

الطريق إلى هيئة كبار العلماء.. جامعة الإمام مسلكاً

أحمد الركبان
العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

العواصم المأسورة والقواصم المنظورة!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017
#إنفوجرافيك .. #الميزانية_العامة لعام 2017

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2016

تصميم و برمجة     استضافة