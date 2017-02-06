التقرير السنوي لشرطة مكة: الحوادث الجنائية انخفضت 7 %

134 ألف حادث مروري والقبض على 407 آلاف مخالف

تسلّم مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة اليوم الاثنين، التقرير السنوي لأعمال شرطة المنطقة.



وأكد أمير منطقة مكة المكرمة في حديثه لمدير شرطة المنطقة، اللواء سعيّد القرني، وعدد من القيادات الأمنية بشرطة المنطقة، أن أفضل تقرير يقدمه رجال الأمن في كل عام ويشاهده الجميع هو عملهم الميداني الرائع، والنتائج التي تتحقق عنه، مقدما الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، ولرجال الأمن نظير الاهتمام بتحقيق الأمن والأمان للمواطن والمقيم.



وأضاف "نتمنى أن نكون جميعاً عند حسن ظن سيدي خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، يحفظه الله، وأن نحقق ما يصبوا إليه من تطلعات وآمال".



وأبان التقرير أن نسبة الحوادث الجنائية انخفضت بنسبة 7% عن العام 1436هــ فيما بلغ عدد الحوادث المرورية التي تمت معالجتها 134822 حادثا، وبلغ عدد المقبوض عليهم من مخالفي نظام الإقامة والعمل 407396 مخالفا .



وكشف التقرير عن عدد الحملات المشتركة التي تم تنفيذها بالتنسيق بين شرطة المنطقة ومكتب العمل والتي بلغت 1464 حملة، فيما تم القبض على 22366 من مرتكبي الظواهر السلبية، و باشرت دوريات الأمن 101138 كما تم تنفيذ 27507 أحكام حقوقية وعامة، وبلغ عدد الحوادث التي باشرها أمن الطرق 9053 حادثاً، وباشرت شرط المحافظات 43153 حالة وحادثاً.