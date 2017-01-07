التقنية الطائرة تساعد رجال الأمن في مكة لكشف مواقع المخالفين

ضبط 80 أفريقيًّا لا يحملون إقامة نظامية و17 سيارة في ورش عشوائية

نفذت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة حملة أمنية شاركت فيها شعبة الضبط الإداري، المهمات والواجبات، ودوريات الأمن، والبحث الجنائي، والمرور، وقوات الطوارئ، والمجاهدين، صباح يوم الخميس؛ على موقع حوش بكر الذي يعد من المواقع العشوائية، ويستخدم لبيع المواد الخشبية والأجهزة المسروقة وتصريفها ومواد غذائية فاسدة، بالإضافة إلى ورش المركبات وتصريف المسروق منها.

وانطلقت الحملة في ساعات الصباح الأولى، وتم إطلاق كاميرات طائرة قامت بتصوير الموقع من علو، وحددت مخارج ومداخل الموقع، ورصدت الأماكن المحتمل هروب المخالفين منها، كما سبق ذلك إرسالُ رجال أمن متخفِّين لمعرفة الموقع وأخذ تصور كامل عنه، وبعد إغلاقه جيدًا نفذت الخطة كما أعدت مسبقًا، وتم ضبط 80 مخالفًا و17 مركبة في ورش عشوائية داخل الموقع، وكميات كبيرة من الحديد والأخشاب والكيابل الكهربائية ومواد غذائية، وتولت الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع أمانة العاصمة المقدسة إتلاف المضبوطات، فيما سُلم المخالفون لجهة الاختصاص.

وصرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة "العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي"، بأن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة نفذت حملة مشتركة مع الجهات الأخرى ذات العلاقة "حملة ضياء" بتاريخ 7/ 4/ 1438، نتجت عنها إزالة المنطقة العشوائية "بحوش بكر" والسوق العشوائي، وضبْط ثمانين شخصًا من الجنسية الأفريقية لا يحملون إقامة نظامية، كما تم ضبط سبع عشرة سيارة في ورش عشوائية لإصلاحها، كما تمت إزالة أطنان من الأخشاب والحديد من الموقع، وأحيل ما تم ضبطه لجهات الاختصاص لتطبيق التعليمات النظامية بحقهم.