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التماس كهربائي يُجبِر طائرة جدة -حائل بالهبوط في المدينة المنورة

لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة

هبطت احترازياً طائرة رحلة الخطوط السعوديةSV1332  المتجهة من جدة إلى حائل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بعد ظهور رائحة التماس كهربائي في الطائرة.

 
وقد هبطت الطائرة ونزل المسافرون بشكل طبيعي في المطار، واستضافتهم الخطوط السعودية لحين الانتهاء من صيانة الطائرة ومعاودة رحلتها إلى حائل، فيما لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة.
 

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التماس كهربائي يُجبِر طائرة جدة -حائل بالهبوط في المدينة المنورة
سبق

هبطت احترازياً طائرة رحلة الخطوط السعوديةSV1332  المتجهة من جدة إلى حائل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بعد ظهور رائحة التماس كهربائي في الطائرة.

 
وقد هبطت الطائرة ونزل المسافرون بشكل طبيعي في المطار، واستضافتهم الخطوط السعودية لحين الانتهاء من صيانة الطائرة ومعاودة رحلتها إلى حائل، فيما لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة.
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:08 AM
لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة

التماس كهربائي يُجبِر طائرة جدة -حائل بالهبوط في المدينة المنورة

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خالد السليمي - حائل
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7,858

هبطت احترازياً طائرة رحلة الخطوط السعوديةSV1332  المتجهة من جدة إلى حائل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بعد ظهور رائحة التماس كهربائي في الطائرة.

 
وقد هبطت الطائرة ونزل المسافرون بشكل طبيعي في المطار، واستضافتهم الخطوط السعودية لحين الانتهاء من صيانة الطائرة ومعاودة رحلتها إلى حائل، فيما لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة.
 

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