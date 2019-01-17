التماس كهربائي يُجبِر طائرة جدة -حائل بالهبوط في المدينة المنورة

لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة

هبطت احترازياً طائرة رحلة الخطوط السعوديةSV1332 المتجهة من جدة إلى حائل في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة، وذلك بعد ظهور رائحة التماس كهربائي في الطائرة.



وقد هبطت الطائرة ونزل المسافرون بشكل طبيعي في المطار، واستضافتهم الخطوط السعودية لحين الانتهاء من صيانة الطائرة ومعاودة رحلتها إلى حائل، فيما لم تُحدد السعودية موعداً لاستئناف الرحلة.

