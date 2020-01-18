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التمرين البحري السعودي - السوداني .. اقتحام وإنزال بإحدى الجزر

شارك فيه طيران القوات البحرية الملكية ووحدات المشاة من الجانبين

واصل التمرين البحري السعودي - السوداني المشترك "الفلك 2"، الذي يُنفّذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية؛ ممثلة بقواتها البحرية، فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.

 

وشملت التمارين تنفيذ عديدٍ من التدريبات المشتركة؛ منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن، والقيام بتفتيشها للتأكّد من عدم تهريبها الأسلحة والممنوعات، وشاركت فيها الوحدات البحرية الخاصّة من الجانبين.

 

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تمّ تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغوّاصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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التمرين البحري السعودي - السوداني .. اقتحام وإنزال بإحدى الجزر
سبق

واصل التمرين البحري السعودي - السوداني المشترك "الفلك 2"، الذي يُنفّذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية؛ ممثلة بقواتها البحرية، فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.

 

وشملت التمارين تنفيذ عديدٍ من التدريبات المشتركة؛ منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن، والقيام بتفتيشها للتأكّد من عدم تهريبها الأسلحة والممنوعات، وشاركت فيها الوحدات البحرية الخاصّة من الجانبين.

 

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تمّ تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغوّاصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:45 PM
شارك فيه طيران القوات البحرية الملكية ووحدات المشاة من الجانبين

التمرين البحري السعودي - السوداني .. اقتحام وإنزال بإحدى الجزر

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
8
17,092

واصل التمرين البحري السعودي - السوداني المشترك "الفلك 2"، الذي يُنفّذ بالأسطول الغربي بين القوات البحرية الملكية السعودية والقوات المسلحة السودانية؛ ممثلة بقواتها البحرية، فعالياته، وذلك في إطـار تنفيذ التمارين المشتركة.

 

وشملت التمارين تنفيذ عديدٍ من التدريبات المشتركة؛ منها المشاركة في اقتحام إحدى السفن، والقيام بتفتيشها للتأكّد من عدم تهريبها الأسلحة والممنوعات، وشاركت فيها الوحدات البحرية الخاصّة من الجانبين.

 

كما جرى تنفيذ عملية إنزال على إحدى الجزر، تمّ تنفيذه عن طريق الزوارق السريعة، بمشاركة مجموعة من الغوّاصين، كما شارك طيران القوات البحرية الملكية السعودية في تنفيذ عمليات الإنزال والاقتحام لتطهير الجزيرة من الألغام وتأمينها، وذلك بمشاركة وحدات المشاة البحرية من الجانبين.

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