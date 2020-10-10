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"التنمية الأسرية" بمكة تنظم فعاليات وبرامج تدريبية للمقبلين على الزواج

من الشباب والفتيات.. على هامش احتفالها بمرور 25 عامًا على التأسيس

تنظم جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة، مساء غدٍ الاثنين، 19/1/1439هـ، عددًا من البرامج التدريبية للشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، والاستشارات الأسرية، وبرنامجًا للرعاية الصحية والتوفيق بين الزوجين، بقاعة مكة الكبرى، حي التخصصي، طريق جدة السريع.

وقال المشرف العام على الجمعية، محمد المدخلي، إن الفعاليات تقام على هامش احتفال الجمعية، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وتحظى بشرف حضور أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، 20/1/1439هـ، في قاعة مكة الكبرى.

وأضاف أن الجمعية حققت خلال العقدين الماضيين العديد من المنجزات، تمثلت في القروض، والمساعدات المالية المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغت نحو 189مليون ريال، استفاد منها 33 ألف شاب وفتاة، إلى جانب المساعدات العينية التي استفاد منها قرابة أربعة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى الدورات التأهيلية التي تجاوزت390 دورة، استفاد منها عشرة آلاف شاب وفتاة.

وتابع: كما نفذت الجمعية برنامج "دبلوم الإرشاد الأسرية"، الذي تم من خلاله تدريب 67 متدربً، وأيضًا بلغت حالات التوفيق والدلالة للراغبين في الزواج 1270 حالة، فيما تمت طباعة وتوزيع عددًا من المطبوعات التثقيفية في المجالات الأسرية إذ بلغت حوالي 283 آلأف مطبوعة، وتم استقبال أكثر من 1.012 استشارة أسرية عن طريق الحضور لمقر الجمعية والهاتف، وبلغ عدد المستفيدين من التخفيضات في قصور الأفراح والمحلات التجارية ثلاثة آلاف مستفيد.

وأضاف "المدخلي" أن الجمعية تعمل على تطوير وتحديث برامجها تحقيقًا لمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن رؤية المملكة 2030، وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج منها: إعفاف الشباب، وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات، إلى جانب برنامج الاستشارات الأسرية، وإعفاف حفظة كتاب الله، وبرنامج زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات العينية، وتمكين الأسرة، والدلالة والتوفيق، والتطوع في برامج الجمعية، وأيضا برنامج الوقف الخيري.

وأشار إلى أن في الاحتفال اعترافًا بجهود المؤسسين والداعمين والرعاة الذين لهم مبادرات خيّرة في خدمة المجتمع المكي من خلال الجمعية، وما تنفذه من برامج، وانطلاقة جديدة نحو تحديث وتطوير وتنويع برامجها في الفترة المقبلة، مما يلبي احتياجات وطموح شباب وبنات البلد الطاهر.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"التنمية الأسرية" بمكة تنظم فعاليات وبرامج تدريبية للمقبلين على الزواج
سبق

تنظم جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة، مساء غدٍ الاثنين، 19/1/1439هـ، عددًا من البرامج التدريبية للشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، والاستشارات الأسرية، وبرنامجًا للرعاية الصحية والتوفيق بين الزوجين، بقاعة مكة الكبرى، حي التخصصي، طريق جدة السريع.

وقال المشرف العام على الجمعية، محمد المدخلي، إن الفعاليات تقام على هامش احتفال الجمعية، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وتحظى بشرف حضور أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، 20/1/1439هـ، في قاعة مكة الكبرى.

وأضاف أن الجمعية حققت خلال العقدين الماضيين العديد من المنجزات، تمثلت في القروض، والمساعدات المالية المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغت نحو 189مليون ريال، استفاد منها 33 ألف شاب وفتاة، إلى جانب المساعدات العينية التي استفاد منها قرابة أربعة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى الدورات التأهيلية التي تجاوزت390 دورة، استفاد منها عشرة آلاف شاب وفتاة.

وتابع: كما نفذت الجمعية برنامج "دبلوم الإرشاد الأسرية"، الذي تم من خلاله تدريب 67 متدربً، وأيضًا بلغت حالات التوفيق والدلالة للراغبين في الزواج 1270 حالة، فيما تمت طباعة وتوزيع عددًا من المطبوعات التثقيفية في المجالات الأسرية إذ بلغت حوالي 283 آلأف مطبوعة، وتم استقبال أكثر من 1.012 استشارة أسرية عن طريق الحضور لمقر الجمعية والهاتف، وبلغ عدد المستفيدين من التخفيضات في قصور الأفراح والمحلات التجارية ثلاثة آلاف مستفيد.

وأضاف "المدخلي" أن الجمعية تعمل على تطوير وتحديث برامجها تحقيقًا لمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن رؤية المملكة 2030، وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج منها: إعفاف الشباب، وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات، إلى جانب برنامج الاستشارات الأسرية، وإعفاف حفظة كتاب الله، وبرنامج زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات العينية، وتمكين الأسرة، والدلالة والتوفيق، والتطوع في برامج الجمعية، وأيضا برنامج الوقف الخيري.

وأشار إلى أن في الاحتفال اعترافًا بجهود المؤسسين والداعمين والرعاة الذين لهم مبادرات خيّرة في خدمة المجتمع المكي من خلال الجمعية، وما تنفذه من برامج، وانطلاقة جديدة نحو تحديث وتطوير وتنويع برامجها في الفترة المقبلة، مما يلبي احتياجات وطموح شباب وبنات البلد الطاهر.

08 أكتوبر 2017 - 18 محرّم 1439
08:36 PM

"التنمية الأسرية" بمكة تنظم فعاليات وبرامج تدريبية للمقبلين على الزواج

من الشباب والفتيات.. على هامش احتفالها بمرور 25 عامًا على التأسيس

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تنظم جمعية التنمية الأسرية بمكة المكرمة، مساء غدٍ الاثنين، 19/1/1439هـ، عددًا من البرامج التدريبية للشباب والفتيات المقبلين والمقبلات على الزواج، والاستشارات الأسرية، وبرنامجًا للرعاية الصحية والتوفيق بين الزوجين، بقاعة مكة الكبرى، حي التخصصي، طريق جدة السريع.

وقال المشرف العام على الجمعية، محمد المدخلي، إن الفعاليات تقام على هامش احتفال الجمعية، بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها، وتحظى بشرف حضور أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود، مساء الثلاثاء، 20/1/1439هـ، في قاعة مكة الكبرى.

وأضاف أن الجمعية حققت خلال العقدين الماضيين العديد من المنجزات، تمثلت في القروض، والمساعدات المالية المقدمة للشباب المقبلين على الزواج، بلغت نحو 189مليون ريال، استفاد منها 33 ألف شاب وفتاة، إلى جانب المساعدات العينية التي استفاد منها قرابة أربعة آلاف مستفيد، بالإضافة إلى الدورات التأهيلية التي تجاوزت390 دورة، استفاد منها عشرة آلاف شاب وفتاة.

وتابع: كما نفذت الجمعية برنامج "دبلوم الإرشاد الأسرية"، الذي تم من خلاله تدريب 67 متدربً، وأيضًا بلغت حالات التوفيق والدلالة للراغبين في الزواج 1270 حالة، فيما تمت طباعة وتوزيع عددًا من المطبوعات التثقيفية في المجالات الأسرية إذ بلغت حوالي 283 آلأف مطبوعة، وتم استقبال أكثر من 1.012 استشارة أسرية عن طريق الحضور لمقر الجمعية والهاتف، وبلغ عدد المستفيدين من التخفيضات في قصور الأفراح والمحلات التجارية ثلاثة آلاف مستفيد.

وأضاف "المدخلي" أن الجمعية تعمل على تطوير وتحديث برامجها تحقيقًا لمبادرات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ضمن رؤية المملكة 2030، وتعمل على تنفيذ العديد من البرامج منها: إعفاف الشباب، وتدريب وتأهيل الشباب والفتيات، إلى جانب برنامج الاستشارات الأسرية، وإعفاف حفظة كتاب الله، وبرنامج زواج ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى برنامج المساعدات العينية، وتمكين الأسرة، والدلالة والتوفيق، والتطوع في برامج الجمعية، وأيضا برنامج الوقف الخيري.

وأشار إلى أن في الاحتفال اعترافًا بجهود المؤسسين والداعمين والرعاة الذين لهم مبادرات خيّرة في خدمة المجتمع المكي من خلال الجمعية، وما تنفذه من برامج، وانطلاقة جديدة نحو تحديث وتطوير وتنويع برامجها في الفترة المقبلة، مما يلبي احتياجات وطموح شباب وبنات البلد الطاهر.

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