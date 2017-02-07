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"التنمية الاجتماعية" تحقق في اتهام مواطنة لزوجها بالاعتداء على طفلها في بيشة

​حصلت على تقرير إصابة يؤكد وجود كدمات في وجهه واحمرار بالعين

تتابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرعها في محافظة بيشة، بلاغًا اتهمت فيه مواطنة زوجها بتعنيف أحد أطفالها (6 سنوات)، حيث بدأت الوزارة تحقيقاتها في القضية.
 
وحصلت والدة الطفل على تقرير إصابة من مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفيد بوجود كدمات في وجه الطفل واحمرار في عينه، حيث حددت مدة الشفاء له بأربعة أيام.
 
من جهة أخرى، أوضحت مصادر لـ"سبق" في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريق الحماية في بيشة تابع الحالة، حيث يتواصل مع الطرفين بعدما قدمت والدة ثلاثة أطفال استدعاء ضد زوجها السابق تطالب فيه بحضانة أطفالها.
 
وبيّنت المصادر، أن الأطفال مع والدتهم حاليًا، مؤكدة أن الأم والأطفال حالتهم مستقرة، ولا يوجد أي عنف.
 

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"التنمية الاجتماعية" تحقق في اتهام مواطنة لزوجها بالاعتداء على طفلها في بيشة
سبق

تتابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرعها في محافظة بيشة، بلاغًا اتهمت فيه مواطنة زوجها بتعنيف أحد أطفالها (6 سنوات)، حيث بدأت الوزارة تحقيقاتها في القضية.
 
وحصلت والدة الطفل على تقرير إصابة من مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفيد بوجود كدمات في وجه الطفل واحمرار في عينه، حيث حددت مدة الشفاء له بأربعة أيام.
 
من جهة أخرى، أوضحت مصادر لـ"سبق" في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريق الحماية في بيشة تابع الحالة، حيث يتواصل مع الطرفين بعدما قدمت والدة ثلاثة أطفال استدعاء ضد زوجها السابق تطالب فيه بحضانة أطفالها.
 
وبيّنت المصادر، أن الأطفال مع والدتهم حاليًا، مؤكدة أن الأم والأطفال حالتهم مستقرة، ولا يوجد أي عنف.
 

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
10:56 PM
​حصلت على تقرير إصابة يؤكد وجود كدمات في وجهه واحمرار بالعين

"التنمية الاجتماعية" تحقق في اتهام مواطنة لزوجها بالاعتداء على طفلها في بيشة

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ياسر العتيبي - الرياض
14
20,811

تتابع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ممثلة بفرعها في محافظة بيشة، بلاغًا اتهمت فيه مواطنة زوجها بتعنيف أحد أطفالها (6 سنوات)، حيث بدأت الوزارة تحقيقاتها في القضية.
 
وحصلت والدة الطفل على تقرير إصابة من مستشفى الملك عبدالله ببيشة يفيد بوجود كدمات في وجه الطفل واحمرار في عينه، حيث حددت مدة الشفاء له بأربعة أيام.
 
من جهة أخرى، أوضحت مصادر لـ"سبق" في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريق الحماية في بيشة تابع الحالة، حيث يتواصل مع الطرفين بعدما قدمت والدة ثلاثة أطفال استدعاء ضد زوجها السابق تطالب فيه بحضانة أطفالها.
 
وبيّنت المصادر، أن الأطفال مع والدتهم حاليًا، مؤكدة أن الأم والأطفال حالتهم مستقرة، ولا يوجد أي عنف.
 

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