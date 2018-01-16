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"الثانوية الرائدة" بجدة تنتج فيلمًا عن أضرار المخدرات بموسم الاختبارات

يحاكي بعض الظواهر السلبية للطلاب

برع قسم الإعلام الجديد بإدارة التعليم بجدة في تجسيد فيلم بعنوان "قبل فوات الأوان" والذي يحاكي بعض الظواهر السلبيه التي تحدث في أيام الاختبارات، وهو من عمل وتصوير ومونتاج وتمثيل طلاب ثانوية جدة الرائدة وفكرة رئيس قسم الإعلام الجديد بتعليم جدة الإعلامي ماجد القرني.


فيما وصل وسم  #دقيقة_قبل_فوات_الأوان في الترند إلى المركز التاسع بمشاركة من جميع الأسر التي تشيد بهذا العمل ولضرورة التركيز والحرص على الأبناء ومتابعتهم كي لا يقعوا في براثن رفقاء السوء والمروجين، حيث دارت وقائع الفيلم عن المخدرات وأضرارها، محذرة الطلاب من مغبة هذا الوباء ومنبهة على أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم.

هذا ويؤدي اليوم الأحد أكثر من 266 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس محافظة جدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية.
 

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"الثانوية الرائدة" بجدة تنتج فيلمًا عن أضرار المخدرات بموسم الاختبارات
سبق

برع قسم الإعلام الجديد بإدارة التعليم بجدة في تجسيد فيلم بعنوان "قبل فوات الأوان" والذي يحاكي بعض الظواهر السلبيه التي تحدث في أيام الاختبارات، وهو من عمل وتصوير ومونتاج وتمثيل طلاب ثانوية جدة الرائدة وفكرة رئيس قسم الإعلام الجديد بتعليم جدة الإعلامي ماجد القرني.


فيما وصل وسم  #دقيقة_قبل_فوات_الأوان في الترند إلى المركز التاسع بمشاركة من جميع الأسر التي تشيد بهذا العمل ولضرورة التركيز والحرص على الأبناء ومتابعتهم كي لا يقعوا في براثن رفقاء السوء والمروجين، حيث دارت وقائع الفيلم عن المخدرات وأضرارها، محذرة الطلاب من مغبة هذا الوباء ومنبهة على أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم.

هذا ويؤدي اليوم الأحد أكثر من 266 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس محافظة جدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية.
 

15 يناير 2017 - 17 ربيع الآخر 1438
12:22 AM
يحاكي بعض الظواهر السلبية للطلاب

"الثانوية الرائدة" بجدة تنتج فيلمًا عن أضرار المخدرات بموسم الاختبارات

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عبدالله الراجحي - جدة
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برع قسم الإعلام الجديد بإدارة التعليم بجدة في تجسيد فيلم بعنوان "قبل فوات الأوان" والذي يحاكي بعض الظواهر السلبيه التي تحدث في أيام الاختبارات، وهو من عمل وتصوير ومونتاج وتمثيل طلاب ثانوية جدة الرائدة وفكرة رئيس قسم الإعلام الجديد بتعليم جدة الإعلامي ماجد القرني.


فيما وصل وسم  #دقيقة_قبل_فوات_الأوان في الترند إلى المركز التاسع بمشاركة من جميع الأسر التي تشيد بهذا العمل ولضرورة التركيز والحرص على الأبناء ومتابعتهم كي لا يقعوا في براثن رفقاء السوء والمروجين، حيث دارت وقائع الفيلم عن المخدرات وأضرارها، محذرة الطلاب من مغبة هذا الوباء ومنبهة على أولياء الأمور بضرورة مراقبة أبنائهم.

هذا ويؤدي اليوم الأحد أكثر من 266 ألف طالب وطالبة في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس محافظة جدة اختبارات نهاية الفصل الدراسي الأول وسط اكتمال منظومة الاستعدادات الفنية والتنظيمية.
 

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