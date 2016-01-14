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الثبيتي: المربعانية تنتهي غدًا.. والحربي: منخفض سطحي يجلب الأمطار لمناطق شمال المملكة

مع بدء موسم "الشبط" ويستمر ستة وعشرين يومًا

أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن عددًا من مناطق المملكة ستشهد -بمشيئة الله- بدءًا من يوم الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والغربية، وأيضًا المدينة المنورة والمناطق الشمالية الشرقية من جهة حفر الباطن ورفحاء.
 
وأضاف الباحث الثبيتي أنَّ الحالة تبدأ مع بدء أيام موسم الشبط الذي يستمر ستة وعشرين يومًا؛ إذ نودع غدًا السبت موسم المربعانية بحول الله وقوته.
 
من ناحية أخرى، كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أنَّه -بمشيئة الله- من مساء غدٍ السبت ونهار الأحد تكون أخدود علوي بارد مصحوب بمنخفض سطحي بقيم منخفضة يمر من شمال السعودية ومصر تضطرب معه أجواؤنا ما بين الأمطار المتوسطة والخفيفة على المناطق الشمالية وسواحل البحر الأحمر الشمالية، ونشاط للرياح السطحية على بقية مناطق المملكة.
 
وأضاف: "هطولات الأمطار تأثيرها بشكل أفضل على أملج وجنوبها وشرقها وتمتد إلى جنوب وشرق رابغ مع فرص لمرتفعات شرق ينبع وغرب المدينة المنورة أيضًا متوقع تشكل بعض السحب المنخفضة الممطرة بمشيئة الله جنوب تبوك وشرقه وأجزاء من منطقة الجوف وشرقها قد تمتد إلى الحدود الشمالية معظم الأمطار متوسطة، أيضًا فرص الأمطار متوقعة على منطقة جازان وعسير خاصة على مرتفعاتها.
 
ولفت أنه نظرًا لوجود منخفض سطحي مصاحب للأخدود العلوي فنشاط الرياح السطحية متوقع خاصة يوم الأحد، حيث متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على طول السواحل الغربية وأجزاء من المدينة وغرب الوسطى وأجزاء من حائل وجنوب شرق تبوك وجنوب الجوف تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية في المثلث ما بين حائل والجوف وتبوك، والله اعلم.
 

ياسر العتيبي الطائف مهنا التميمي الجوف

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الثبيتي: المربعانية تنتهي غدًا.. والحربي: منخفض سطحي يجلب الأمطار لمناطق شمال المملكة
سبق

أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن عددًا من مناطق المملكة ستشهد -بمشيئة الله- بدءًا من يوم الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والغربية، وأيضًا المدينة المنورة والمناطق الشمالية الشرقية من جهة حفر الباطن ورفحاء.
 
وأضاف الباحث الثبيتي أنَّ الحالة تبدأ مع بدء أيام موسم الشبط الذي يستمر ستة وعشرين يومًا؛ إذ نودع غدًا السبت موسم المربعانية بحول الله وقوته.
 
من ناحية أخرى، كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أنَّه -بمشيئة الله- من مساء غدٍ السبت ونهار الأحد تكون أخدود علوي بارد مصحوب بمنخفض سطحي بقيم منخفضة يمر من شمال السعودية ومصر تضطرب معه أجواؤنا ما بين الأمطار المتوسطة والخفيفة على المناطق الشمالية وسواحل البحر الأحمر الشمالية، ونشاط للرياح السطحية على بقية مناطق المملكة.
 
وأضاف: "هطولات الأمطار تأثيرها بشكل أفضل على أملج وجنوبها وشرقها وتمتد إلى جنوب وشرق رابغ مع فرص لمرتفعات شرق ينبع وغرب المدينة المنورة أيضًا متوقع تشكل بعض السحب المنخفضة الممطرة بمشيئة الله جنوب تبوك وشرقه وأجزاء من منطقة الجوف وشرقها قد تمتد إلى الحدود الشمالية معظم الأمطار متوسطة، أيضًا فرص الأمطار متوقعة على منطقة جازان وعسير خاصة على مرتفعاتها.
 
ولفت أنه نظرًا لوجود منخفض سطحي مصاحب للأخدود العلوي فنشاط الرياح السطحية متوقع خاصة يوم الأحد، حيث متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على طول السواحل الغربية وأجزاء من المدينة وغرب الوسطى وأجزاء من حائل وجنوب شرق تبوك وجنوب الجوف تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية في المثلث ما بين حائل والجوف وتبوك، والله اعلم.
 

13 يناير 2017 - 15 ربيع الآخر 1438
10:30 PM
اخر تعديل
14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
10:17 PM
مع بدء موسم "الشبط" ويستمر ستة وعشرين يومًا

الثبيتي: المربعانية تنتهي غدًا.. والحربي: منخفض سطحي يجلب الأمطار لمناطق شمال المملكة

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مجموعة من المحررين - الرياض
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68,596

أكد الباحث المناخي عبدالعزيز مبارك الثبيتي أن عددًا من مناطق المملكة ستشهد -بمشيئة الله- بدءًا من يوم الأحد المقبل حالة من عدم الاستقرار الجوي، وهطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة على مناطق السواحل الشمالية الغربية والغربية، وأيضًا المدينة المنورة والمناطق الشمالية الشرقية من جهة حفر الباطن ورفحاء.
 
وأضاف الباحث الثبيتي أنَّ الحالة تبدأ مع بدء أيام موسم الشبط الذي يستمر ستة وعشرين يومًا؛ إذ نودع غدًا السبت موسم المربعانية بحول الله وقوته.
 
من ناحية أخرى، كشف محلل الطقس عبدالله الحربي أنَّه -بمشيئة الله- من مساء غدٍ السبت ونهار الأحد تكون أخدود علوي بارد مصحوب بمنخفض سطحي بقيم منخفضة يمر من شمال السعودية ومصر تضطرب معه أجواؤنا ما بين الأمطار المتوسطة والخفيفة على المناطق الشمالية وسواحل البحر الأحمر الشمالية، ونشاط للرياح السطحية على بقية مناطق المملكة.
 
وأضاف: "هطولات الأمطار تأثيرها بشكل أفضل على أملج وجنوبها وشرقها وتمتد إلى جنوب وشرق رابغ مع فرص لمرتفعات شرق ينبع وغرب المدينة المنورة أيضًا متوقع تشكل بعض السحب المنخفضة الممطرة بمشيئة الله جنوب تبوك وشرقه وأجزاء من منطقة الجوف وشرقها قد تمتد إلى الحدود الشمالية معظم الأمطار متوسطة، أيضًا فرص الأمطار متوقعة على منطقة جازان وعسير خاصة على مرتفعاتها.
 
ولفت أنه نظرًا لوجود منخفض سطحي مصاحب للأخدود العلوي فنشاط الرياح السطحية متوقع خاصة يوم الأحد، حيث متوقع أن تنشط الرياح السطحية المثيرة للغبار على طول السواحل الغربية وأجزاء من المدينة وغرب الوسطى وأجزاء من حائل وجنوب شرق تبوك وجنوب الجوف تؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية في المثلث ما بين حائل والجوف وتبوك، والله اعلم.
 

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