"الثقفي" لرتبة ملازم أول بالحرس الوطني

قلد قائد اللواء الخاص بالحرس الوطني اللواء "سلطان أبا العلا" الملازم "أحمد بن عبدالله الثقفي"؛ رتبته الجديدة "ملازم أول"، وذلك إثر صدور الأمر السامي الكريم بترقيته.

فيما عبر "الثقفي" عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو ولي ولي العهد، ولسمو وزير الحرس الوطني؛ على ثقتهم الكريمة بترقيته، كما قدم شكره لوكيل الحرس الوطني بالقطاع الغربي ولقائد اللواء الخاص؛ لما يجده من تحفيز وحسن توجيه ورعاية، وأكد أن ترقيته ستكون حافزًا ودافعًا لبذل المزيد من العطاء لخدمة الدين والمليك والوطن.

