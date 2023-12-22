أكد الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد، الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن رده الثقفي، مغادرة فصل الخريف غدًا الأربعاء، ودخول فصل الشتاء فلكيًا. وقال في تصريحٍ لـ"سبق": "بمشيئة الله تعالى، وحسب المعطيات الفلكية فإن يوم بعد غدٍ الخميس، هو أول فصل الشتاء على شمال الكرة الأرضية، حيث تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة لها جنوب الأرض على خط الجدي عند الساعة 3.35 مساءً، من يوم غدٍ الأربعاء، حسب توقيت المرصد، ويكون صيفًا على جنوب الكرة الأرضية في توقيت واحد. وأشار الفلكي الثقفي إلى أن فصل الشتاء تكون فترته الزمنية 89 يومًا، وسوف يشهد تغيرات جوية شديدة البرودة قد تصل لما تحت الصفر مئوي بالسالب، وخصوصًا على شمال وشمال غرب المملكة، وأجزاء من شرق وشمال المنطقة الوسطى، وحالة عدم استقرار، وتكون سحب ركامية ممطرة بإذن الله تعالى ومشيئته، قد تعم جميع محافظات المملكة، وتكون كثافة ضبابية على المرتفعات الجنوبية والغربية خلال فترات الصباح الباكر، وما بعد منتصف الظهيرة، وهبوط درجات الحرارة للبرودة الشديدة وخصوصًا الشرقية، والمرتفعات الجبلية جنوب غرب وغرب المملكة، وأجواء لطيفة خلال فترات الظهيرة على السواحل البحرية الشرقية والغربية، ومنخفضات مكة المكرمة، والمحافظات التابعة لها، فيما تنشط سرعة الرياح السطحية الباردة، وخصوصًا على المناطق الصحراوية المثيرة للأتربة والغبار. ونصح الفلكي "الثقفي" الأهالي باستخدام ملابس الشتاء، وخصوصًا طلاب المدارس "بنين وبنات" خلال الفترة الصباحية، وكذلك حذر قائدي المركبات، خصوصًا الثقيلة منها، بتجنب السير في حالة وجود الضباب، أو استخدام الإضاءة الصفراء أثناء الحركة المرورية، وخصوصًا في كل من: الباحة، وعسير، ومرتفعات الطائف، ومرتفعات محافظة ميسان، ومراكزها. ​

"الثقفي" لـ"سبق": الخريف يغادرنا يوم غدٍ الأربعاء.. والخميس نستقبل الشتاء فلكيًا فهد العتيبي سبق 2016-12-20 أكد الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد، الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن رده الثقفي، مغادرة فصل الخريف غدًا الأربعاء، ودخول فصل الشتاء فلكيًا.



وقال في تصريحٍ لـ"سبق": "بمشيئة الله تعالى، وحسب المعطيات الفلكية فإن يوم بعد غدٍ الخميس، هو أول فصل الشتاء على شمال الكرة الأرضية، حيث تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة لها جنوب الأرض على خط الجدي عند الساعة 3.35 مساءً، من يوم غدٍ الأربعاء، حسب توقيت المرصد، ويكون صيفًا على جنوب الكرة الأرضية في توقيت واحد.



وأشار الفلكي الثقفي إلى أن فصل الشتاء تكون فترته الزمنية 89 يومًا، وسوف يشهد تغيرات جوية شديدة البرودة قد تصل لما تحت الصفر مئوي بالسالب، وخصوصًا على شمال وشمال غرب المملكة، وأجزاء من شرق وشمال المنطقة الوسطى، وحالة عدم استقرار، وتكون سحب ركامية ممطرة بإذن الله تعالى ومشيئته، قد تعم جميع محافظات المملكة، وتكون كثافة ضبابية على المرتفعات الجنوبية والغربية خلال فترات الصباح الباكر، وما بعد منتصف الظهيرة، وهبوط درجات الحرارة للبرودة الشديدة وخصوصًا الشرقية، والمرتفعات الجبلية جنوب غرب وغرب المملكة، وأجواء لطيفة خلال فترات الظهيرة على السواحل البحرية الشرقية والغربية، ومنخفضات مكة المكرمة، والمحافظات التابعة لها، فيما تنشط سرعة الرياح السطحية الباردة، وخصوصًا على المناطق الصحراوية المثيرة للأتربة والغبار.



ونصح الفلكي "الثقفي" الأهالي باستخدام ملابس الشتاء، وخصوصًا طلاب المدارس "بنين وبنات" خلال الفترة الصباحية، وكذلك حذر قائدي المركبات، خصوصًا الثقيلة منها، بتجنب السير في حالة وجود الضباب، أو استخدام الإضاءة الصفراء أثناء الحركة المرورية، وخصوصًا في كل من: الباحة، وعسير، ومرتفعات الطائف، ومرتفعات محافظة ميسان، ومراكزها.

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20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438 11:13 PM

​حذر قائدي المركبات من كميات الضباب الكثيفة المتوقعة

"الثقفي" لـ"سبق": الخريف يغادرنا يوم غدٍ الأربعاء.. والخميس نستقبل الشتاء فلكيًا





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أكد الفلكي وخبير رصد الأهلة والطقس بالمرصد، الفلكي الشمسي بمجاردة ثقيف جنوب الطائف، محمد بن رده الثقفي، مغادرة فصل الخريف غدًا الأربعاء، ودخول فصل الشتاء فلكيًا.



وقال في تصريحٍ لـ"سبق": "بمشيئة الله تعالى، وحسب المعطيات الفلكية فإن يوم بعد غدٍ الخميس، هو أول فصل الشتاء على شمال الكرة الأرضية، حيث تصل الشمس ظاهريًا إلى أقصى نقطة لها جنوب الأرض على خط الجدي عند الساعة 3.35 مساءً، من يوم غدٍ الأربعاء، حسب توقيت المرصد، ويكون صيفًا على جنوب الكرة الأرضية في توقيت واحد.



وأشار الفلكي الثقفي إلى أن فصل الشتاء تكون فترته الزمنية 89 يومًا، وسوف يشهد تغيرات جوية شديدة البرودة قد تصل لما تحت الصفر مئوي بالسالب، وخصوصًا على شمال وشمال غرب المملكة، وأجزاء من شرق وشمال المنطقة الوسطى، وحالة عدم استقرار، وتكون سحب ركامية ممطرة بإذن الله تعالى ومشيئته، قد تعم جميع محافظات المملكة، وتكون كثافة ضبابية على المرتفعات الجنوبية والغربية خلال فترات الصباح الباكر، وما بعد منتصف الظهيرة، وهبوط درجات الحرارة للبرودة الشديدة وخصوصًا الشرقية، والمرتفعات الجبلية جنوب غرب وغرب المملكة، وأجواء لطيفة خلال فترات الظهيرة على السواحل البحرية الشرقية والغربية، ومنخفضات مكة المكرمة، والمحافظات التابعة لها، فيما تنشط سرعة الرياح السطحية الباردة، وخصوصًا على المناطق الصحراوية المثيرة للأتربة والغبار.



ونصح الفلكي "الثقفي" الأهالي باستخدام ملابس الشتاء، وخصوصًا طلاب المدارس "بنين وبنات" خلال الفترة الصباحية، وكذلك حذر قائدي المركبات، خصوصًا الثقيلة منها، بتجنب السير في حالة وجود الضباب، أو استخدام الإضاءة الصفراء أثناء الحركة المرورية، وخصوصًا في كل من: الباحة، وعسير، ومرتفعات الطائف، ومرتفعات محافظة ميسان، ومراكزها.

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