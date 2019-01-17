الثمانية الكبار.. ثرواتهم تُعادل ما يملكه نصف سكان الأرض

يملكون 350 مليار دولار يتصدرهم بيل جيتس وبينهم "زوكربرج"

كشف بحث حديث لمؤسسة "أوكسفام" الدولية التي تسعى لمكافحة الفقر في العالم، أن 8 مليارديرات فقط يمتلكون 350 مليار دولار، وهي ثروة تُعادل ما يملكه النصف الأفقر من سكان العالم؛ أي نحو 3.6 مليار إنسان.

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية؛ فإن الأثرياء الثمانية الذين ذكرهم البحث هم: بيل جيتس مؤسس شركة "مايكروسوفت"، ومارك زوكربرج مؤسس شركة "فيسبوك" ورئيسها التنفيذي، ووارن بافيت أشهر مستثمر أمريكي في بورصة نيويورك، ومايكل بلومبرج رجل الأعمال وعمدة نيويورك السابق، وجيف بيزوس مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "أمازون"، ورجل الأعمال المكسيكي كارلوس سليم، ولاري إليسون الرئيس التنفيذي لشركة "أوراكل"، وأمانشيو أورتيجا أغنى أغنياء أوروبا.

وقُبيل افتتاح منتدى دافوس الاقتصادي في سويسرا، دعت المنظمة زعماء العالم المشاركين به إلى العمل على تعديل ما سمته "الاقتصاد المشوه"، والسعي لتقليل الفجوة بين الأثرياء والفقراء في العالم.

كما طالبت "أوكسفام" بتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التهرب الضريبي، وإنفاق أموال الضرائب في دعم المنظومات الصحية والتعليم، وخلق فرص العمل، وتعزيز مكانة المرأة.

وقال المدير التنفيذي لـ"أوكسفام" مارك جولدرينج: "هذا العام يبدو غياب العدل في توزيع الثروات أكثر وضوحاً وصدمة من الماضي".

وتابع: "أبشع ما يمكن تخيّله أن مجموعة من الأشخاص يمكن جمعهم في سيارة جولف صغيرة يملكون أكثر من نصف سكان العالم الأكثر فقراً".

وأشار "جولدرينج" إلى أنه "بينما هناك شخص من بين كل 9 أشخاص في العالم سيذهب إلى الفراش الليلة جائعاً، هناك مجموعة صغيرة من المليارديرات يمتلكون ثروات يحتاجون أعماراً على أعمارهم لإنفاقها".

قائمة الأثرياء الثمانية وثرواتهم:

1- بيل جيتس- "مايكروسوفت" 61.6 مليار دولار

2- أمانشيو أورتيجا "زارا" 55 مليار

3- وارن بافيت- مستثمر بالبورصة 49.9 مليار

4- كارلوس سليم- "كارسو" 41 مليار

5- جيف بيزوس- "أمازون" 37.1 مليار

6- مارك زوكربرج- "فيسبوك" 36.6 مليار

7- لاري اليسون- "أوراكل" 35.8 مليار

8- مايكل بلومبرج- خدمات مالية 32.8 مليار