لامست قريحة الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا: لك ياوطن مضرب مثل في غلانا انت الامان اللي سكنا بسوره نكبر و يكبر بالحنايا انتمانا ويصغر جميع اللي يعادي سروره بعيوننا حبٌك ينور سمانا يضفي على سود الليالي بنوره ومن فضل ربي من تعنى وجانا كلن يوثق جيت ارضك بصوره ماله جدى جور القسى لاعدانا اصفوفنا تقواه و تهد جوره وجه العدو لابان غله ورانا الله حماء حد الوطن من شروره العمر لو يقصر ما تقصر يدانا وقت الرخاء و شلون وقت الضروره انجدد البيعه ونعلن ولانا في كل عام انبايع اخوان نوره

"الجابري": "نجدد البيعة ونعلن ولانا .. في كل عام نبايع اخوان نوره" خالد الشاماني سبق 2016-12-31 لامست قريحة الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا:





لك ياوطن مضرب مثل في غلانا

انت الامان اللي سكنا بسوره



نكبر و يكبر بالحنايا انتمانا

ويصغر جميع اللي يعادي سروره



بعيوننا حبٌك ينور سمانا

يضفي على سود الليالي بنوره



ومن فضل ربي من تعنى وجانا

كلن يوثق جيت ارضك بصوره



ماله جدى جور القسى لاعدانا

اصفوفنا تقواه و تهد جوره



وجه العدو لابان غله ورانا

الله حماء حد الوطن من شروره



العمر لو يقصر ما تقصر يدانا

وقت الرخاء و شلون وقت الضروره



انجدد البيعه ونعلن ولانا

في كل عام انبايع اخوان نوره

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438 09:46 PM

لامست قريحة الشاعر ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته

"الجابري": "نجدد البيعة ونعلن ولانا .. في كل عام نبايع اخوان نوره"





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لامست قريحة الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا:





لك ياوطن مضرب مثل في غلانا

انت الامان اللي سكنا بسوره



نكبر و يكبر بالحنايا انتمانا

ويصغر جميع اللي يعادي سروره



بعيوننا حبٌك ينور سمانا

يضفي على سود الليالي بنوره



ومن فضل ربي من تعنى وجانا

كلن يوثق جيت ارضك بصوره



ماله جدى جور القسى لاعدانا

اصفوفنا تقواه و تهد جوره



وجه العدو لابان غله ورانا

الله حماء حد الوطن من شروره



العمر لو يقصر ما تقصر يدانا

وقت الرخاء و شلون وقت الضروره



انجدد البيعه ونعلن ولانا

في كل عام انبايع اخوان نوره