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"الجابري": "نجدد البيعة ونعلن ولانا .. في كل عام نبايع اخوان نوره"

لامست قريحة الشاعر ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته

لامست قريحة  الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا:
 
 
لك ياوطن  مضرب مثل في غلانا
انت الامان  اللي سكنا  بسوره
 
نكبر و يكبر  بالحنايا    انتمانا
ويصغر جميع اللي يعادي سروره
 
بعيوننا  حبٌك    ينور      سمانا
يضفي على سود الليالي بنوره
 
ومن فضل ربي  من تعنى  وجانا
كلن  يوثق جيت  ارضك بصوره
 
ماله جدى جور القسى  لاعدانا
اصفوفنا تقواه    و تهد   جوره
 
وجه العدو    لابان    غله   ورانا
الله  حماء  حد الوطن من شروره
 
العمر  لو يقصر  ما تقصر يدانا
وقت الرخاء و شلون وقت الضروره
 
انجدد   البيعه   ونعلن     ولانا
في كل عام انبايع اخوان نوره

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجابري": "نجدد البيعة ونعلن ولانا .. في كل عام نبايع اخوان نوره"
سبق

لامست قريحة  الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا:
 
 
لك ياوطن  مضرب مثل في غلانا
انت الامان  اللي سكنا  بسوره
 
نكبر و يكبر  بالحنايا    انتمانا
ويصغر جميع اللي يعادي سروره
 
بعيوننا  حبٌك    ينور      سمانا
يضفي على سود الليالي بنوره
 
ومن فضل ربي  من تعنى  وجانا
كلن  يوثق جيت  ارضك بصوره
 
ماله جدى جور القسى  لاعدانا
اصفوفنا تقواه    و تهد   جوره
 
وجه العدو    لابان    غله   ورانا
الله  حماء  حد الوطن من شروره
 
العمر  لو يقصر  ما تقصر يدانا
وقت الرخاء و شلون وقت الضروره
 
انجدد   البيعه   ونعلن     ولانا
في كل عام انبايع اخوان نوره

31 ديسمبر 2016 - 2 ربيع الآخر 1438
09:46 PM
لامست قريحة الشاعر ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته

"الجابري": "نجدد البيعة ونعلن ولانا .. في كل عام نبايع اخوان نوره"

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
13
8,981

لامست قريحة  الشاعر حمود الجابري ما تكنه أفئدة الشعب السعودي لحب هذا الوطن وقادته الذين لا يألون جهداً في تسخير كافة الصعوبات لتسيير عجلة التنمية في هذا البلد المعطاء، وذلك بمناسبة ذكرى البيعة الثانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود- حفظة الله- واستهل الجابري قصيدته الشعرية التي خص بها "سبق" قائلا:
 
 
لك ياوطن  مضرب مثل في غلانا
انت الامان  اللي سكنا  بسوره
 
نكبر و يكبر  بالحنايا    انتمانا
ويصغر جميع اللي يعادي سروره
 
بعيوننا  حبٌك    ينور      سمانا
يضفي على سود الليالي بنوره
 
ومن فضل ربي  من تعنى  وجانا
كلن  يوثق جيت  ارضك بصوره
 
ماله جدى جور القسى  لاعدانا
اصفوفنا تقواه    و تهد   جوره
 
وجه العدو    لابان    غله   ورانا
الله  حماء  حد الوطن من شروره
 
العمر  لو يقصر  ما تقصر يدانا
وقت الرخاء و شلون وقت الضروره
 
انجدد   البيعه   ونعلن     ولانا
في كل عام انبايع اخوان نوره

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