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الجابون يخشى الوداع المبكر.. والكاميرون تواجه غينيا

في افتتاح مباريات الجولة الثانية من كأس إفريقيا

تفتتح مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى على النحو الآتي:
 
 الجابون - بوركينافاسو
 يدرك منتخب الجابون مع سقوطه في فخ التعادل مع غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية أن صراع التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية سيستمر للثانية الأخيرة من مباراتَيْ الجولة الثالثة.


 لكن المنتخب الجابوني (الفهود)، الذي تستضيف بلاده هذه النسخة من البطولة، يعي تمامًا أن أي نتيجة سوى الفوز على منتخب بوركينا فاسو ستضع فرص أصحاب الأرض في مهب الريح.


 وقد يخرج منتخب الجابون صفر اليدين بشكل كبير من المنافسة على التأهل للدور الثاني إذا خسر مباراته غدًا أمام بوركينا، خاصة أن مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الكاميرون ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر.


وفي المقابل، يتطلع منتخب بوركينا للنقاط الثلاث، ويرى لاعبو الفريق أن الفوز على الجابون لن يكون مفاجأة، ولن يكون مهمة صعبة إذا نجح الفريق في التخلص من الضغوط التي تشكّلها جماهير الجابون.


 ويتمتع منتخب بوركينا فاسو بخبرة أكبر كثيرًا من منتخب غينيا بيساو، وهو ما يعطيه الأمل والحافز لتحقيق الفوز على المنتخب الجابوني في عقر داره غدًا.
 
 الكاميرون - غينيا
 سيكون المنتخب الكاميروني مطالبًا بتوخي الحذر الشديد أمام منتخب غينيا بيساو، الذي يخوض فعاليات البطولة الإفريقية للمرة الأولى في التاريخ، لكنه نجح في خطف نقطة التعادل من الجابوني بالمباراة الافتتاحية للبطولة.


 ويضاعف من حاجة المنتخب الكاميروني للحذر أن منافسه ليس لديه ما يخسره، وإنما سيكون لديه العديد من المكاسب إذا خرج بأي نتيجة إيجابية من مباراته أمامه.


 ورغم غياب العديد من النجوم الأساسيين عن صفوف الكاميرون، وفي مقدمتهم جويل ماتيب، الذي فضل البقاء مع ليفربول الإنجليزي، يظل منتخب الكاميرون هو المرشح الأقوى للفوز.


 فيما يتطلع منتخب غينيا بيساو لتفجير مفاجأة في مواجهة الأسود، ولاسيما أن نقطة التعادل مع أصحاب الأرض منحت الفريق ثقة كبيرة، ستساعده بالتأكيد في مباراة الغد.


 ولأن الفريق ليس لديه ما يخسره؛ إذ يخوض البطولة للمرة الأولى، ينتظر أن يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية بحثًا عن أي مكسب حتى وإن كان تقديم عرض قوي، بغض النظر عن النتيجة. 
 

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجابون يخشى الوداع المبكر.. والكاميرون تواجه غينيا
سبق

تفتتح مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى على النحو الآتي:
 
 الجابون - بوركينافاسو
 يدرك منتخب الجابون مع سقوطه في فخ التعادل مع غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية أن صراع التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية سيستمر للثانية الأخيرة من مباراتَيْ الجولة الثالثة.


 لكن المنتخب الجابوني (الفهود)، الذي تستضيف بلاده هذه النسخة من البطولة، يعي تمامًا أن أي نتيجة سوى الفوز على منتخب بوركينا فاسو ستضع فرص أصحاب الأرض في مهب الريح.


 وقد يخرج منتخب الجابون صفر اليدين بشكل كبير من المنافسة على التأهل للدور الثاني إذا خسر مباراته غدًا أمام بوركينا، خاصة أن مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الكاميرون ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر.


وفي المقابل، يتطلع منتخب بوركينا للنقاط الثلاث، ويرى لاعبو الفريق أن الفوز على الجابون لن يكون مفاجأة، ولن يكون مهمة صعبة إذا نجح الفريق في التخلص من الضغوط التي تشكّلها جماهير الجابون.


 ويتمتع منتخب بوركينا فاسو بخبرة أكبر كثيرًا من منتخب غينيا بيساو، وهو ما يعطيه الأمل والحافز لتحقيق الفوز على المنتخب الجابوني في عقر داره غدًا.
 
 الكاميرون - غينيا
 سيكون المنتخب الكاميروني مطالبًا بتوخي الحذر الشديد أمام منتخب غينيا بيساو، الذي يخوض فعاليات البطولة الإفريقية للمرة الأولى في التاريخ، لكنه نجح في خطف نقطة التعادل من الجابوني بالمباراة الافتتاحية للبطولة.


 ويضاعف من حاجة المنتخب الكاميروني للحذر أن منافسه ليس لديه ما يخسره، وإنما سيكون لديه العديد من المكاسب إذا خرج بأي نتيجة إيجابية من مباراته أمامه.


 ورغم غياب العديد من النجوم الأساسيين عن صفوف الكاميرون، وفي مقدمتهم جويل ماتيب، الذي فضل البقاء مع ليفربول الإنجليزي، يظل منتخب الكاميرون هو المرشح الأقوى للفوز.


 فيما يتطلع منتخب غينيا بيساو لتفجير مفاجأة في مواجهة الأسود، ولاسيما أن نقطة التعادل مع أصحاب الأرض منحت الفريق ثقة كبيرة، ستساعده بالتأكيد في مباراة الغد.


 ولأن الفريق ليس لديه ما يخسره؛ إذ يخوض البطولة للمرة الأولى، ينتظر أن يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية بحثًا عن أي مكسب حتى وإن كان تقديم عرض قوي، بغض النظر عن النتيجة. 
 

18 يناير 2017 - 20 ربيع الآخر 1438
07:00 AM
في افتتاح مباريات الجولة الثانية من كأس إفريقيا

الجابون يخشى الوداع المبكر.. والكاميرون تواجه غينيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تفتتح مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس إفريقيا بمواجهتين لحساب المجموعة الأولى على النحو الآتي:
 
 الجابون - بوركينافاسو
 يدرك منتخب الجابون مع سقوطه في فخ التعادل مع غينيا بيساو في المباراة الافتتاحية أن صراع التأهل لربع نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية سيستمر للثانية الأخيرة من مباراتَيْ الجولة الثالثة.


 لكن المنتخب الجابوني (الفهود)، الذي تستضيف بلاده هذه النسخة من البطولة، يعي تمامًا أن أي نتيجة سوى الفوز على منتخب بوركينا فاسو ستضع فرص أصحاب الأرض في مهب الريح.


 وقد يخرج منتخب الجابون صفر اليدين بشكل كبير من المنافسة على التأهل للدور الثاني إذا خسر مباراته غدًا أمام بوركينا، خاصة أن مباراته الأخيرة بالمجموعة أمام الكاميرون ستكون مواجهة محفوفة بالمخاطر.


وفي المقابل، يتطلع منتخب بوركينا للنقاط الثلاث، ويرى لاعبو الفريق أن الفوز على الجابون لن يكون مفاجأة، ولن يكون مهمة صعبة إذا نجح الفريق في التخلص من الضغوط التي تشكّلها جماهير الجابون.


 ويتمتع منتخب بوركينا فاسو بخبرة أكبر كثيرًا من منتخب غينيا بيساو، وهو ما يعطيه الأمل والحافز لتحقيق الفوز على المنتخب الجابوني في عقر داره غدًا.
 
 الكاميرون - غينيا
 سيكون المنتخب الكاميروني مطالبًا بتوخي الحذر الشديد أمام منتخب غينيا بيساو، الذي يخوض فعاليات البطولة الإفريقية للمرة الأولى في التاريخ، لكنه نجح في خطف نقطة التعادل من الجابوني بالمباراة الافتتاحية للبطولة.


 ويضاعف من حاجة المنتخب الكاميروني للحذر أن منافسه ليس لديه ما يخسره، وإنما سيكون لديه العديد من المكاسب إذا خرج بأي نتيجة إيجابية من مباراته أمامه.


 ورغم غياب العديد من النجوم الأساسيين عن صفوف الكاميرون، وفي مقدمتهم جويل ماتيب، الذي فضل البقاء مع ليفربول الإنجليزي، يظل منتخب الكاميرون هو المرشح الأقوى للفوز.


 فيما يتطلع منتخب غينيا بيساو لتفجير مفاجأة في مواجهة الأسود، ولاسيما أن نقطة التعادل مع أصحاب الأرض منحت الفريق ثقة كبيرة، ستساعده بالتأكيد في مباراة الغد.


 ولأن الفريق ليس لديه ما يخسره؛ إذ يخوض البطولة للمرة الأولى، ينتظر أن يخوض مباراة الغد بمعنويات عالية بحثًا عن أي مكسب حتى وإن كان تقديم عرض قوي، بغض النظر عن النتيجة. 
 

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