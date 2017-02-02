"الجاسر": مدّدنا ساعات عمل الأقسام النسائية.. واستحدثنا التعريف الإلكتروني

قال لـ "سبق": جهزنا المكاتب وموظفيها أيضاً لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة

كشف المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر لـ "سبق" أن تمديد ساعات الدوام للأقسام النسائية إجراء قامت به الأحوال المدنية لمواجهة الإقبال المتزايد على استخراج الهوية الوطنية النسائية وكذلك إنفاذا للأمر الملكي الكريم.

وأضاف الجاسر ردا على شكوى مواطن تسعيني تقدم بها عبر "سبق" من سوء التنظيم والتنسيق في مكتب الأحوال المدنية بالرياض فرع رويال مول ما بين مواعيد القسم الرجالي والقسم النسائي، قائلا: يقع المكتب في أحد المولات وجميع الخدمات في هذا المول تتوقف لأداء الصلاة جماعة في المسجد، وفيما يخص التعريف على المرأة فيمكن التعريف عليها بأكثر من طريقة.

ولفت الجاسر إلى أن الأحوال المدنية استحدثت خدمة التعريف الإلكتروني التي يمكن من خلالها الأب التعريف عبر حسابه في أبشر على التابعين له من الأبناء والبنات إلكترونيا دون حضوره وفي أي وقت يشاء، منوها بأن تدوين المعلومات في النموذج يكون طبقا للمدون في السجل المدني (بطاقة في حال التجديد) أو سجل الأسرة للإصدار أول مرة.

وبين الجاسر في حديثه لـ "سبق" أن المكاتب وموظفيها تم تجهيزها لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، ويتم استقبالهم من قبل موظفين مختصين للقيام بخدمتهم على أكمل وجه مقدما اعتذاره عن أي خطأ أو تقصير غير مقصود واعداً بتقديم الأفضل.

وكان المواطن علي فايز (92 عامًا) قد أبدى تذمره الشديد من سوء التنظيم والتنسيق في مكتب الأحوال المدنية بالرياض فرع رويال مول ما بين القسم الرجالي والقسم النسائي، ففي القسم الرجالي الدوام حتى الساعة الرابعة عصرًا فقط والنساء حتى الثامنة مساء.

وقال المواطن لـ"سبق": يعود سوء التنسيق بين المواعيد أن العديد من النساء يحتجن لمعرف من أحد محارمهن وعند حضورها بعد الرابعة مساء على موعدها لا تستطيع إكمال إجراءات استخراج البطاقة لحاجتها لتوقيع المعرف من قسم الرجال، وكذلك التناقض بين ما هو مكتوب على النموذج( 56/2) وما يطلبه الموظف أو الموظفة ففي النموذج تم طلب كتابة الفخذ والقبيلة وبعد تعبئتها طلبت الموظفة تغيير النموذج وحذف القبيلة والفخذ وكذلك يوجد في النموذج معلومات قيل إن الموظف المختص هو من يقوم بتعبئتها ولكن على الواقع يطلب من المراجعة نفسها كتابتها! وهذا التناقض وعدم الوضوح أدى إلى التأخر الكبير في الإنجاز.

في نفس السياق قال ابنه عبد الرحمن والذي كان مرافقا لوالده: تحدثت مع مدير العمليات بالمكتب لطلب تمديد قسم الرجال ليتوافق مع دوام القسم النسائي أو على الأقل يتم تنبيه المراجعات على موقع أخذ المواعيد أنه في حال حضورها بعد الرابعة مساء يكون التعريف من خلال جواز السفر أو حضور امرأة تحمل بطاقة الهوية الوطنية فقط نظرًا لإغلاق القسم الرجالي، فقال بأنهم خاطبوا تقنية المعلومات بخصوص هذا الأمر ولكنهم رفضوا التجاوب مع هذا الطلب.

وانتقد عبد الرحمن سوء تعامل الأمن الصناعي مؤكداً بانه لم يكن على المستوى اللائق مع كبار السن؛ إذ أغلقوا الباب عند الساعة الثالثة عصرًا مع أنهم كانوا يشاهدون والده يريد الدخول للتوقيع وعند سؤالهم ذكر أحدهم أن الدوام انتهى وبعد إلحاح معهم وبيان أن لم يتم فتح الباب سيتم رفع الشكوى عنهم إلى من يهمه الأمر، عندها تدخل مدير العمليات وطلب منهم العودة بعد الصلاة.