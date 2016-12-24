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الجامعة العربية المفتوحة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

عرض أفلام قصيرة من تصميم الطالبات

احتفت الجامعة العربية المفتوحة باليوم العالمي للغة العربية، نفذت من قبل قسم اللغة العربية بإشراف رئيسة قسم المقررات العامة الدكتورة سميرة الأزوري ومشرفة قسم الطالبات وهيفاء السبهان.
 
وبدأت فاعلية اليوم العالمي للغة العربية بعرض فقرات لغوية وبث عرض مرئي أفلام الفيديو القصيرة من تصميم الطالبات عن مواضيع تخص اللغة العربية كما تم عرض أعمال الطالبات من ملصقات وشعارات تحمل جمل خالدة للغة العربية.
 
واستهدف الفاعلية لإبراز أهمية اللغة العربية وعلومها وقدرتها على المعاصرة، وتعزيز انتشارها والتذكير بمكانتها بين اللغات، والحث على إحيائها وممارستها احتفاء بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / ثقافة

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الجامعة العربية المفتوحة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية
سبق

احتفت الجامعة العربية المفتوحة باليوم العالمي للغة العربية، نفذت من قبل قسم اللغة العربية بإشراف رئيسة قسم المقررات العامة الدكتورة سميرة الأزوري ومشرفة قسم الطالبات وهيفاء السبهان.
 
وبدأت فاعلية اليوم العالمي للغة العربية بعرض فقرات لغوية وبث عرض مرئي أفلام الفيديو القصيرة من تصميم الطالبات عن مواضيع تخص اللغة العربية كما تم عرض أعمال الطالبات من ملصقات وشعارات تحمل جمل خالدة للغة العربية.
 
واستهدف الفاعلية لإبراز أهمية اللغة العربية وعلومها وقدرتها على المعاصرة، وتعزيز انتشارها والتذكير بمكانتها بين اللغات، والحث على إحيائها وممارستها احتفاء بهذه المناسبة.

24 ديسمبر 2016 - 25 ربيع الأول 1438
12:23 AM
عرض أفلام قصيرة من تصميم الطالبات

الجامعة العربية المفتوحة تحتفي باليوم العالمي للغة العربية

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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احتفت الجامعة العربية المفتوحة باليوم العالمي للغة العربية، نفذت من قبل قسم اللغة العربية بإشراف رئيسة قسم المقررات العامة الدكتورة سميرة الأزوري ومشرفة قسم الطالبات وهيفاء السبهان.
 
وبدأت فاعلية اليوم العالمي للغة العربية بعرض فقرات لغوية وبث عرض مرئي أفلام الفيديو القصيرة من تصميم الطالبات عن مواضيع تخص اللغة العربية كما تم عرض أعمال الطالبات من ملصقات وشعارات تحمل جمل خالدة للغة العربية.
 
واستهدف الفاعلية لإبراز أهمية اللغة العربية وعلومها وقدرتها على المعاصرة، وتعزيز انتشارها والتذكير بمكانتها بين اللغات، والحث على إحيائها وممارستها احتفاء بهذه المناسبة.

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