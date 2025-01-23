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الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة يبرمان اتفاقية تعاون.. الاثنين

برعاية تركي بن طلال وحضور العالمة سندي

تبرم الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة الدولي بعد غد الاثنين اتفاقية تعاون لتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشاريع الابتكار للعلماء والتقنيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط بتطبيق برنامج (i2) لتطوير القادة.

 

سيكون ذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير طلال بن عبد العزيز ورئيس الهيئة الاستشارية للمباني الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور العالمة الدكتورة حياة سندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد التخيل والبراعة (i2).

 

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تعتبر مشروع غير ربحي وتهدف إلى تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك للإسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في البلدان العربية.

 

كما أن معهد "التخيل والبراعة" يستهدف بناء نظام إيكولوجي للمشاريع والابتكارات الاجتماعية للعلميين والتكنولوجيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط.

 

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الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة يبرمان اتفاقية تعاون.. الاثنين
سبق

تبرم الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة الدولي بعد غد الاثنين اتفاقية تعاون لتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشاريع الابتكار للعلماء والتقنيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط بتطبيق برنامج (i2) لتطوير القادة.

 

سيكون ذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير طلال بن عبد العزيز ورئيس الهيئة الاستشارية للمباني الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور العالمة الدكتورة حياة سندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد التخيل والبراعة (i2).

 

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تعتبر مشروع غير ربحي وتهدف إلى تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك للإسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في البلدان العربية.

 

كما أن معهد "التخيل والبراعة" يستهدف بناء نظام إيكولوجي للمشاريع والابتكارات الاجتماعية للعلميين والتكنولوجيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط.

 

21 يناير 2017 - 23 ربيع الآخر 1438
07:08 PM
برعاية تركي بن طلال وحضور العالمة سندي

الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة يبرمان اتفاقية تعاون.. الاثنين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تبرم الجامعة العربية المفتوحة ومعهد التخيل والبراعة الدولي بعد غد الاثنين اتفاقية تعاون لتوفير البيئة المناسبة لإقامة مشاريع الابتكار للعلماء والتقنيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط بتطبيق برنامج (i2) لتطوير القادة.

 

سيكون ذلك تحت رعاية الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز المستشار الخاص للأمير طلال بن عبد العزيز ورئيس الهيئة الاستشارية للمباني الجامعية في الجامعة العربية المفتوحة، وبحضور العالمة الدكتورة حياة سندي، الرئيس التنفيذي ومؤسس معهد التخيل والبراعة (i2).

 

يذكر أن الجامعة العربية المفتوحة تعتبر مشروع غير ربحي وتهدف إلى تطوير المعرفة ونشرها وبناء الخبرات وفقا لمعايير الجودة العالمية دون عوائق زمنية أو مكانية وذلك للإسهام في إعداد القوى البشرية التي تتطلبها التنمية المستدامة وبناء مجتمع العلم والمعرفة في البلدان العربية.

 

كما أن معهد "التخيل والبراعة" يستهدف بناء نظام إيكولوجي للمشاريع والابتكارات الاجتماعية للعلميين والتكنولوجيين والمهندسين في منطقة الشرق الأوسط.

 

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