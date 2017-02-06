"الجبال": الفتح سيشرّف المنطقة في أكبر المحافل القارية غداً

في المؤتمر الصحفي لمواجهة ناساف الأوزبكي

أكد التونسي "فتحي الجبال" المدير الفني للفتح أهمية مباراة فريقه أمام ناساف الأوزبكي بالملحق الآسيوي، والمقررة مساء غد الثلاثاء بالأحساء.

ووصف "الجبال" في المؤتمر الصحفي الذي عقده الاثنين للحديث عن اللقاء؛ المباراة بأنها مباراة إثبات وتشريف للمنطقة في أكبر المحافل القارية، مبيناً استحقاق الجماهير بالتواجد في هذا المحفل كتكريم لهم على وقفتهم الصادقة مع الفريق.

وشدد "الجبال" على أن الهدف الأكبر للفريق هذا الموسم هو التركيز في بطولة الدوري؛ كون الفريق يأتي في مراكز غير مرضية لجماهيره، لافتاً إلى أن الفتح سيبذل قصارى جهده لتسجيل حضور قوي في المباراة أمام ناساف.

وعن الفريق الأوزبكي قال "الجبال": "إن ناساف شارك في العديد من البطولات الآسيوية السابقة ويتميز باللعب الفردي والجماعي، إلا أن الفتح يمتلك عوامل للتفوق أبرزها جاهزية اللاعبين والأرض والجمهور".

وعلى الجانب الآخر بيَّن حارس الفريق الفتحاوي "عبدالله العويشير" أنهم كلاعبين على استعداد تام قائلاً: "سندخل اللقاء بطموح كأي لقاء وهو الفوز، وسنستغل فرصة تواجد المباراة على ملعبنا وبين جماهيرنا للتأهل لدوري المجموعات بإذن الله".