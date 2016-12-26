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"الجبير": الحشد الشعبي بالعراق يقوده ضباط إيرانيون على رأسهم "سليماني"

قال: المملكة والأردن حريصتان على متابعة أي خطر يظهر على الحدود

قال وزير الخارجية عادل الجبير إنه لا مكان لقوات الحشد الشعبي إذا أردنا أن يكون العراق موحداً، موضحاً أن الحشد  يقاد من قبل ضباط إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني.

جاء ذلك في تصريحات لـ"الجبير" في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بالرياض، حيث أكد أن البلدين حريصان على متابعة أي خطر قد يظهر في الداخل أو على الحدود، والتعاون بينهما قائم لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء على تمويل الإرهاب.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والوفد المرافق له، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجبير": الحشد الشعبي بالعراق يقوده ضباط إيرانيون على رأسهم "سليماني"
سبق

قال وزير الخارجية عادل الجبير إنه لا مكان لقوات الحشد الشعبي إذا أردنا أن يكون العراق موحداً، موضحاً أن الحشد  يقاد من قبل ضباط إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني.

جاء ذلك في تصريحات لـ"الجبير" في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بالرياض، حيث أكد أن البلدين حريصان على متابعة أي خطر قد يظهر في الداخل أو على الحدود، والتعاون بينهما قائم لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء على تمويل الإرهاب.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والوفد المرافق له، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

26 ديسمبر 2016 - 27 ربيع الأول 1438
01:22 PM
قال: المملكة والأردن حريصتان على متابعة أي خطر يظهر على الحدود

"الجبير": الحشد الشعبي بالعراق يقوده ضباط إيرانيون على رأسهم "سليماني"

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
11
14,960

قال وزير الخارجية عادل الجبير إنه لا مكان لقوات الحشد الشعبي إذا أردنا أن يكون العراق موحداً، موضحاً أن الحشد  يقاد من قبل ضباط إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني.

جاء ذلك في تصريحات لـ"الجبير" في مؤتمر صحفي مع نظيره الأردني بالرياض، حيث أكد أن البلدين حريصان على متابعة أي خطر قد يظهر في الداخل أو على الحدود، والتعاون بينهما قائم لمواجهة الفكر المتطرف والقضاء على تمويل الإرهاب.

ووصل إلى الرياض في وقت سابق اليوم وزير الخارجية الأردني ناصر جودة، والوفد المرافق له، وكان في استقباله بمطار الملك خالد الدولي وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

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