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الجبير: متفائلون بترامب.. ووقف إطلاق النار في سوريا يستحق التجربة

حذَّر طهران قائلاً: العلاقات ما زالت متوترة

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة، ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ في العالم، واحتواء إيران، ومحاربة تنظيم "داعش".. وذلك بحسب وكالة رويترز.
 
 وقال الجبير الذي كان يتحدث للصحفيين في باريس إن المحادثات المقترحة في أستانة عاصمة قازاخستان، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، تستحق التجربة. لكنه حذر من أن العلاقات مع إيران ما زالت "متوترة"، ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا كفت طهران عن التصرفات العدائية.
 
 وأكد أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد.
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير: متفائلون بترامب.. ووقف إطلاق النار في سوريا يستحق التجربة
سبق

قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة، ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ في العالم، واحتواء إيران، ومحاربة تنظيم "داعش".. وذلك بحسب وكالة رويترز.
 
 وقال الجبير الذي كان يتحدث للصحفيين في باريس إن المحادثات المقترحة في أستانة عاصمة قازاخستان، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، تستحق التجربة. لكنه حذر من أن العلاقات مع إيران ما زالت "متوترة"، ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا كفت طهران عن التصرفات العدائية.
 
 وأكد أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد.
 

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
12:00 AM
اخر تعديل
17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:10 AM
حذَّر طهران قائلاً: العلاقات ما زالت متوترة

الجبير: متفائلون بترامب.. ووقف إطلاق النار في سوريا يستحق التجربة

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بندر الدوشي - واشنطن
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قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير اليوم الاثنين إنه يشعر بتفاؤل تجاه الإدارة الأمريكية المقبلة، ولاسيما الطريقة التي تريد أن تستعيد بها النفوذ في العالم، واحتواء إيران، ومحاربة تنظيم "داعش".. وذلك بحسب وكالة رويترز.
 
 وقال الجبير الذي كان يتحدث للصحفيين في باريس إن المحادثات المقترحة في أستانة عاصمة قازاخستان، التي تهدف إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في سوريا، تستحق التجربة. لكنه حذر من أن العلاقات مع إيران ما زالت "متوترة"، ولا يمكن أن تتحسن إلا إذا كفت طهران عن التصرفات العدائية.
 
 وأكد أن قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي لن يكون له تأثير على علاقة الرياض مع لندن أو الاتحاد.
 

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