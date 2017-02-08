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الجبير من أنقرة: متفقون مع تركيا على التصدّي لإيران

أوغلو: العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً أخيراً

انطلق، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التركي، برئاسة وزير الخارجية عادل الجبير؛ ونظيره التركي تشاويش أوغلو؛ في أنقرة.

 

وتلا ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين؛  حيث قال أوغلو: إن العلاقات التركية - السعودية شهدت تطوراً كبيراً الفترة الماضية، فيما قال الجبير: تُوجد رغبة من الملك سلمان؛ والرئيس أردوغان؛ لتعزيز هذه العلاقات وتكثيفها خدمةً لمصالح البلدين والشعبين.

 

وقال الجبير: متفقون مع الجانب التركي بشأن التصدّي لتدخلات إيران، والأوضاع في العراق وسوريا.

 

وقال الجبير أيضاً: نتطلع للعمل مع إدارة ترامب؛ والدول الشقيقة، على رأسها تركيا؛ لتكثيف الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وتدخلات إيران، و"حزب الله" في سوريا عرقلت الجهود، ونأمل أن تتوصل مباحثات أستانة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

 

 وأضاف الجبير: حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ونؤيد أيّ جهود لمكافحة الإرهاب في العالم.

 

من جهته، قال وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان؛ سيقوم بزيارة للخليج لتطوير العلاقات، ونطمح لنقل العلاقات مع المملكة إلى مستوى أعلى مما كنا عليه، وسنتناول عديداً من الموضوعات، ووضعنا آلية للتعاون المشترك بين وزارتَي الخارجية التركية والسعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الجبير من أنقرة: متفقون مع تركيا على التصدّي لإيران
سبق

انطلق، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التركي، برئاسة وزير الخارجية عادل الجبير؛ ونظيره التركي تشاويش أوغلو؛ في أنقرة.

 

وتلا ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين؛  حيث قال أوغلو: إن العلاقات التركية - السعودية شهدت تطوراً كبيراً الفترة الماضية، فيما قال الجبير: تُوجد رغبة من الملك سلمان؛ والرئيس أردوغان؛ لتعزيز هذه العلاقات وتكثيفها خدمةً لمصالح البلدين والشعبين.

 

وقال الجبير: متفقون مع الجانب التركي بشأن التصدّي لتدخلات إيران، والأوضاع في العراق وسوريا.

 

وقال الجبير أيضاً: نتطلع للعمل مع إدارة ترامب؛ والدول الشقيقة، على رأسها تركيا؛ لتكثيف الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وتدخلات إيران، و"حزب الله" في سوريا عرقلت الجهود، ونأمل أن تتوصل مباحثات أستانة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

 

 وأضاف الجبير: حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ونؤيد أيّ جهود لمكافحة الإرهاب في العالم.

 

من جهته، قال وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان؛ سيقوم بزيارة للخليج لتطوير العلاقات، ونطمح لنقل العلاقات مع المملكة إلى مستوى أعلى مما كنا عليه، وسنتناول عديداً من الموضوعات، ووضعنا آلية للتعاون المشترك بين وزارتَي الخارجية التركية والسعودية.

08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
01:05 PM
اخر تعديل
09 فبراير 2017 - 12 جمادى الأول 1438
07:01 AM
أوغلو: العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً أخيراً

الجبير من أنقرة: متفقون مع تركيا على التصدّي لإيران

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
5
11,507

انطلق، اليوم، الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي - التركي، برئاسة وزير الخارجية عادل الجبير؛ ونظيره التركي تشاويش أوغلو؛ في أنقرة.

 

وتلا ذلك مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين؛  حيث قال أوغلو: إن العلاقات التركية - السعودية شهدت تطوراً كبيراً الفترة الماضية، فيما قال الجبير: تُوجد رغبة من الملك سلمان؛ والرئيس أردوغان؛ لتعزيز هذه العلاقات وتكثيفها خدمةً لمصالح البلدين والشعبين.

 

وقال الجبير: متفقون مع الجانب التركي بشأن التصدّي لتدخلات إيران، والأوضاع في العراق وسوريا.

 

وقال الجبير أيضاً: نتطلع للعمل مع إدارة ترامب؛ والدول الشقيقة، على رأسها تركيا؛ لتكثيف الجهود للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي، وتدخلات إيران، و"حزب الله" في سوريا عرقلت الجهود، ونأمل أن تتوصل مباحثات أستانة، إلى اتفاق وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

 

 وأضاف الجبير: حزب العمال الكردستاني منظمة إرهابية ونؤيد أيّ جهود لمكافحة الإرهاب في العالم.

 

من جهته، قال وزير الخارجية التركي: الرئيس أردوغان؛ سيقوم بزيارة للخليج لتطوير العلاقات، ونطمح لنقل العلاقات مع المملكة إلى مستوى أعلى مما كنا عليه، وسنتناول عديداً من الموضوعات، ووضعنا آلية للتعاون المشترك بين وزارتَي الخارجية التركية والسعودية.

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