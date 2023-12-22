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"الجبير": ميزانية الخير تؤكد مضي سياسات المملكة في الاتجاه الصحيح

أكد أن الحكومة قررت معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي

 ‫أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أرقام الميزانية العامة للدولة أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.

 

‫وأضاف المهندس الجبير أن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث قررت الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.

 

وأشار الى أن الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، ويثبت أن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات، ويؤكد أن السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.

 

ولفت أمين الشرقية إلى أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة، تحقق استقرار اقتصاد البلاد والسير قدماً على طريق التنمية والعطاء.

 

وأبان أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد.

 

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"الجبير": ميزانية الخير تؤكد مضي سياسات المملكة في الاتجاه الصحيح
سبق

 ‫أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أرقام الميزانية العامة للدولة أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.

 

‫وأضاف المهندس الجبير أن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث قررت الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.

 

وأشار الى أن الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، ويثبت أن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات، ويؤكد أن السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.

 

ولفت أمين الشرقية إلى أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة، تحقق استقرار اقتصاد البلاد والسير قدماً على طريق التنمية والعطاء.

 

وأبان أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد.

 

22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
04:50 PM
أكد أن الحكومة قررت معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي

"الجبير": ميزانية الخير تؤكد مضي سياسات المملكة في الاتجاه الصحيح

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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 ‫أكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أن أرقام الميزانية العامة للدولة أثبتت حرصًا كبيرًا من حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله على توجيه موارد المملكة ومقدراتها وإمكاناتها لدعم عملية الارتقاء بمستويات المعيشة والحياة اليومية للمواطنين، وتحقيق الرفاهية للمواطن السعودي، والاستمرار في تطوير محاور التقدم الاستراتيجي للوطن.

 

‫وأضاف المهندس الجبير أن ميزانية الخير تؤكد أن السياسة الاقتصادية للمملكة تسير في الاتجاه الصحيح، حيث قررت الحكومة معالجة المشكلات الاقتصادية بشكل جذري وعلمي، وأن الكفاءة السعودية تسير بثقة في معالجة التحديات.

 

وأشار الى أن الاستقرار الاقتصادي هو بوابة لاستقرار اجتماعي، وينعكس على العديد من القطاعات، ويثبت أن الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز التداعيات الاقتصادية العالمية بفضل ما يملكه من مقومات وإمكانات، ويؤكد أن السعودية تسير وفق خطط اقتصادية بعيدة المدى، تهدف إلى رفاهية المواطن وتنمية الوطن.

 

ولفت أمين الشرقية إلى أنه على الرغم من الظروف التي تمر بها المملكة في هذا الوقت إلا أن الميزانية تسير وفق خطط تنموية شاملة، تحقق استقرار اقتصاد البلاد والسير قدماً على طريق التنمية والعطاء.

 

وأبان أن أرقام الميزانية لهذا العام وما احتوته من مخصصات ونفقات تعزز لمسيرة البناء التي تنشدها تطلعات القيادة الحكيمة، وسباقها مع الزمن في تحقيق الإنجازات والطموحات بمجموعة من القرارات الحازمة، برغم ما يواجه الاقتصاد العالمي من صعوبات بشكل عام إضافة إلى ما تمر به أسواق النفط العالمية من تطورات في انخفاضٍ كبير في أسعار البترول، وذلك لضمان تحفيز الاقتصاد واستمرار النمو فيه، وفق معطيات تنموية ومؤشرات تمتلكها المملكة العربية السعودية، وخطط وبرامج متنوعة من أهمها برنامج التحول الوطني الذي سيسهم في دعم الرؤى والأفكار والخطط التي تتطلع لها القيادة في السنوات المقبلة في تعزيز العملية التكاملية بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تحسين وتطوير الأداء للقطاع الحكومي، وتطوير التعليم، والاستغلال الأمثل للموارد.

 

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