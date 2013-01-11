"الجبير" يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع "الزياني"

استقبل وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه اليوم، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني.

وجرى خلال الاستقبال بحث المستجدات الإقليمية والدولية، إضافة إلى بحث التعاون الخليجي المشترك.