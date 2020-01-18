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"الجبير" يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية فرنسا

بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ أمس، مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت؛ في مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

 

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام.

كما تمّ بحث الأزمة في سوريا واليمن وليبيا والأوضاع في العراق، والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب.

 

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري؛ ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي؛ ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد؛ ومدير عام مكتب  وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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"الجبير" يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية فرنسا
سبق

عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ أمس، مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت؛ في مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

 

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام.

كما تمّ بحث الأزمة في سوريا واليمن وليبيا والأوضاع في العراق، والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب.

 

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري؛ ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي؛ ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد؛ ومدير عام مكتب  وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

17 يناير 2017 - 19 ربيع الآخر 1438
09:31 AM
بحثا العلاقات الثنائية والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية

"الجبير" يعقد جلسة مباحثات ثنائية مع وزير خارجية فرنسا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,060

عقد وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير؛ أمس، مباحثات مع وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت؛ في مقر وزارة الخارجية الفرنسية.

 

وبحث الوزيران العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها عملية السلام في الشرق الأوسط في ضوء نتائج مؤتمر باريس للسلام.

كما تمّ بحث الأزمة في سوريا واليمن وليبيا والأوضاع في العراق، والجهود القائمة لمكافحة الإرهاب.

 

حضر المباحثات سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فرنسا الدكتور خالد بن محمد العنقري؛ ومدير الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير أسامة نقلي؛ ووكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية السفير الدكتور عادل مرداد؛ ومدير عام مكتب  وزير الخارجية السفير خالد بن مساعد العنقري.

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