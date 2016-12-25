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"الجريسي" يتبرع بمشروع سقيا لأهالي بلدة "رغبة" يخدم 50 منزلاً

افتتحه وكيل وزارة المياه بتكلفة مليون وخمسمائة ألف

سبق- الرياض: نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، افتتح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور م. محمد بن إبراهيم السعود مشروع سقيا رغبة، والذي تبرع به الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي لأهالي بلدة رغبة التابعة لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، بتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال.

ويتكوّن المشروع من بئر وخزان علوي ومحطة لتنقية المياه، وإعادة تأهيل شبكة المياه لإيصالها إلى بيوت في البلدة، وتمكين أهالي البلدة وباديتها من الاستفادة من المياه في كثير من شؤونهم.

وفي تعليقه على افتتاح مشروع سقيا رغبة، أشار الشيخ عبدالرحمن الجريسي إلى أن هذه المشروع يخدم أكثر من خمسين من بيوت البلدة، ويأتي امتداداً للعديد من المشاريع التنموية الرائدة في بلدة رغبة، والتي كان أساسها اهتمام ولاة الأمر بجميع مناطق ومحافظات وبلدات المملكة، ثم جاء دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق رجال الأعمال؛ لإكمال الجهود الحكومية وخدمة أهالي تلك المناطق.

وذكر "الجريسي" أن موضوع السقيا يعتبر من أهم الأبواب التي فيها الأجر والثواب، ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء"، وحاجة الناس إلى الماء للشرب وللنظافة وللزراعة ماسة، لاسيما وأننا في بلدة صحراوية، وموارد المياه لدينا محدودة، لهذا كانت فكرة هذا المشروع الذي يخدم خمسين بيتاً من بيوت البلدة، إضافة إلى استفادة البادية منه ونرجو من الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يعود على أهل بلدة رغبة بالنفع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجريسي" يتبرع بمشروع سقيا لأهالي بلدة "رغبة" يخدم 50 منزلاً
سبق

سبق- الرياض: نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، افتتح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور م. محمد بن إبراهيم السعود مشروع سقيا رغبة، والذي تبرع به الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي لأهالي بلدة رغبة التابعة لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، بتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال.

ويتكوّن المشروع من بئر وخزان علوي ومحطة لتنقية المياه، وإعادة تأهيل شبكة المياه لإيصالها إلى بيوت في البلدة، وتمكين أهالي البلدة وباديتها من الاستفادة من المياه في كثير من شؤونهم.

وفي تعليقه على افتتاح مشروع سقيا رغبة، أشار الشيخ عبدالرحمن الجريسي إلى أن هذه المشروع يخدم أكثر من خمسين من بيوت البلدة، ويأتي امتداداً للعديد من المشاريع التنموية الرائدة في بلدة رغبة، والتي كان أساسها اهتمام ولاة الأمر بجميع مناطق ومحافظات وبلدات المملكة، ثم جاء دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق رجال الأعمال؛ لإكمال الجهود الحكومية وخدمة أهالي تلك المناطق.

وذكر "الجريسي" أن موضوع السقيا يعتبر من أهم الأبواب التي فيها الأجر والثواب، ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء"، وحاجة الناس إلى الماء للشرب وللنظافة وللزراعة ماسة، لاسيما وأننا في بلدة صحراوية، وموارد المياه لدينا محدودة، لهذا كانت فكرة هذا المشروع الذي يخدم خمسين بيتاً من بيوت البلدة، إضافة إلى استفادة البادية منه ونرجو من الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يعود على أهل بلدة رغبة بالنفع.

25 ديسمبر 2016 - 26 ربيع الأول 1438
11:10 AM
افتتحه وكيل وزارة المياه بتكلفة مليون وخمسمائة ألف

"الجريسي" يتبرع بمشروع سقيا لأهالي بلدة "رغبة" يخدم 50 منزلاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سبق- الرياض: نيابة عن وزير البيئة والمياه والزراعة عبدالرحمن الفضلي، افتتح وكيل الوزارة لشؤون المياه الدكتور م. محمد بن إبراهيم السعود مشروع سقيا رغبة، والذي تبرع به الشيخ عبدالرحمن بن علي الجريسي لأهالي بلدة رغبة التابعة لمحافظة ثادق بمنطقة الرياض، بتكلفة إجمالية بلغت مليون وخمسمائة ألف ريال.

ويتكوّن المشروع من بئر وخزان علوي ومحطة لتنقية المياه، وإعادة تأهيل شبكة المياه لإيصالها إلى بيوت في البلدة، وتمكين أهالي البلدة وباديتها من الاستفادة من المياه في كثير من شؤونهم.

وفي تعليقه على افتتاح مشروع سقيا رغبة، أشار الشيخ عبدالرحمن الجريسي إلى أن هذه المشروع يخدم أكثر من خمسين من بيوت البلدة، ويأتي امتداداً للعديد من المشاريع التنموية الرائدة في بلدة رغبة، والتي كان أساسها اهتمام ولاة الأمر بجميع مناطق ومحافظات وبلدات المملكة، ثم جاء دور المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتق رجال الأعمال؛ لإكمال الجهود الحكومية وخدمة أهالي تلك المناطق.

وذكر "الجريسي" أن موضوع السقيا يعتبر من أهم الأبواب التي فيها الأجر والثواب، ومصداق ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أفضل الصدقة سقي الماء"، وحاجة الناس إلى الماء للشرب وللنظافة وللزراعة ماسة، لاسيما وأننا في بلدة صحراوية، وموارد المياه لدينا محدودة، لهذا كانت فكرة هذا المشروع الذي يخدم خمسين بيتاً من بيوت البلدة، إضافة إلى استفادة البادية منه ونرجو من الله أن يتقبله بقبول حسن، وأن يعود على أهل بلدة رغبة بالنفع.

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