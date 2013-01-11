"الجريش" يتوج كأس إمارة منطقة عسير للجواد "محسن الظن"

ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل لهذا العام

توج وكيل إمارة منطقة عسير سليمان بن محمد الجريش، كأس إمارة المنطقة لمدرب إسطبل الريادة منصور الميموني، عقب فوز الجواد "محسن الظن" والخيال فيصل الميموني بالمركز الأول في الشوط السابع.



يذكر أن نادي الفروسية يقيم حفل سباقه الـ42 ضمن فعاليات موسم سباقات الخيل في الرياض لهذا العام، بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، على كؤوس: "وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وإمارة منطقة عسير، وجامعة الملك خالد".



ويتكون الحفل من عشرة أشواط ، خصص الخامس منها لكأس وزارة الطاقة ومسافته 1800م ، فيما تتنافس الجياد على كأس إمارة عسير في الشوط السابع ومسافته 1400م، ويليه سباق كأس جامعة الملك خالد ومسافته 1400م.