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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لـ "راجحي" و "القحطاني" لحضور جلسة المحاكمة

سيطبق عليهما نظام جرائم الإرهاب وتمويله حال عدم الحضور في الموعد المحدد

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي أحمد راجحي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم / 217123256 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 الساعة 9 صباحاً.

 

 وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

 

على جانب اخر أعلنت المحكمة بأنه نظرا لتغيب المتهم عمر بن حمد بن حزام القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1068839743 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً وعليه تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لـ "راجحي" و "القحطاني" لحضور جلسة المحاكمة
سبق

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي أحمد راجحي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم / 217123256 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 الساعة 9 صباحاً.

 

 وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

 

على جانب اخر أعلنت المحكمة بأنه نظرا لتغيب المتهم عمر بن حمد بن حزام القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1068839743 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً وعليه تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

21 ديسمبر 2016 - 22 ربيع الأول 1438
04:55 PM
اخر تعديل
22 ديسمبر 2016 - 23 ربيع الأول 1438
10:57 PM
سيطبق عليهما نظام جرائم الإرهاب وتمويله حال عدم الحضور في الموعد المحدد

"الجزائية" تحدد موعداً بديلاً لـ "راجحي" و "القحطاني" لحضور جلسة المحاكمة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
3
11,803

أعلنت المحكمة الجزائية المتخصصة بأنه نظرا لتغيب المتهم أحمد علي أحمد راجحي يمني الجنسية بموجب رخصة الإقامة رقم / 217123256 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 الساعة 9 صباحاً.

 

 وتأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

 

على جانب اخر أعلنت المحكمة بأنه نظرا لتغيب المتهم عمر بن حمد بن حزام القحطاني سعودي الجنسية بموجب الهوية الوطنية رقم / 1068839743 / عن حضور جلسات المحاكمة المقررة للنظر في الدعوى المقامة عليه فقد جرى تحديد موعد يوم الأحد بتاريخ 17/ 4 / 1438 هـ الساعة 9 صباحاً وعليه تأمل المحكمة من المدعى عليه الحضور إلى المحكمة في الموعد المحدد وفي حال عدم حضوره ستحكم المحكمة في الدعوى غيابيا وذلك وفق ما نصت عليه الفقرة / 3 / من المادة السابعة والخمسين من نظام المرافعات الشرعية والمادة / 9 / من نظام جرائم الإرهاب وتمويله.

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