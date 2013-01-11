النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الجزائية" تنظر قضية اختطاف "جوري" اليوم .. من الحرابة لغسل الأموال

اتهامات متبادلة بين والد الطفلة والجاني ومَن وراءه .. أحداث متصاعدة ودفاع

تنظر المحكمة الجزائية، اليوم، بالرياض في قضية اختطاف الطفلة جوري الخالدي؛ ذات العامين ونصف العام التي شهدت أحداثاً متصاعدة بدأًت من قصة اختطافها في أحد مستوصفات الرياض؛ الواقع على طريق خريص في صفر العام الماضي، حتى وجدتها شرطة الرياض في شقة سكنية شرقي العاصمة.

 

وشهدت مجريات التحقيق فصولاً واتهامات متبادلة بين الخاطف ومَن يقف وراءه، وبين والدها؛ حيث ادّعى الخاطف أنه يريد من والدها مبالغ مالية حتى دخلت فيها قضايا غسل أموال وغيرها.

 

وطالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة على الخاطف وعقوبات أخرى على مَن سانده، ومن المتوقع أن يدافع والدها عن نفسه في التُهم الموجهة إليه حول تجارته في جلسة اليوم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الجزائية" تنظر قضية اختطاف "جوري" اليوم .. من الحرابة لغسل الأموال
سبق

تنظر المحكمة الجزائية، اليوم، بالرياض في قضية اختطاف الطفلة جوري الخالدي؛ ذات العامين ونصف العام التي شهدت أحداثاً متصاعدة بدأًت من قصة اختطافها في أحد مستوصفات الرياض؛ الواقع على طريق خريص في صفر العام الماضي، حتى وجدتها شرطة الرياض في شقة سكنية شرقي العاصمة.

 

وشهدت مجريات التحقيق فصولاً واتهامات متبادلة بين الخاطف ومَن يقف وراءه، وبين والدها؛ حيث ادّعى الخاطف أنه يريد من والدها مبالغ مالية حتى دخلت فيها قضايا غسل أموال وغيرها.

 

وطالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة على الخاطف وعقوبات أخرى على مَن سانده، ومن المتوقع أن يدافع والدها عن نفسه في التُهم الموجهة إليه حول تجارته في جلسة اليوم.

09 يناير 2017 - 11 ربيع الآخر 1438
09:17 AM
اتهامات متبادلة بين والد الطفلة والجاني ومَن وراءه .. أحداث متصاعدة ودفاع

"الجزائية" تنظر قضية اختطاف "جوري" اليوم .. من الحرابة لغسل الأموال

A A A
بدر العتيبي - الرياض
10
50,456

تنظر المحكمة الجزائية، اليوم، بالرياض في قضية اختطاف الطفلة جوري الخالدي؛ ذات العامين ونصف العام التي شهدت أحداثاً متصاعدة بدأًت من قصة اختطافها في أحد مستوصفات الرياض؛ الواقع على طريق خريص في صفر العام الماضي، حتى وجدتها شرطة الرياض في شقة سكنية شرقي العاصمة.

 

وشهدت مجريات التحقيق فصولاً واتهامات متبادلة بين الخاطف ومَن يقف وراءه، وبين والدها؛ حيث ادّعى الخاطف أنه يريد من والدها مبالغ مالية حتى دخلت فيها قضايا غسل أموال وغيرها.

 

وطالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة على الخاطف وعقوبات أخرى على مَن سانده، ومن المتوقع أن يدافع والدها عن نفسه في التُهم الموجهة إليه حول تجارته في جلسة اليوم.

شارك برأيك
24
42

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
1,386
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,238
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
2,764
20 ألف دولار

20 ألف دولار

04 يناير
2,212

كاريكاتير

البطل جبران عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب
التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

التغيير السياسي في طهران في مرحلة التسخين

يحيى الشمري
هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

هنيئًا لهذه الأرض حرَّاس أمنها

عبدالرحمن المرشد
عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

عوامل نجاح استحقاق "حساب المواطن"

برجس البرجس
هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

هل كان مطعماً أم ملهى ليلياً؟

إبراهيم باداود

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة