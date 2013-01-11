"الجزائية" تنظر قضية اختطاف "جوري" اليوم .. من الحرابة لغسل الأموال

اتهامات متبادلة بين والد الطفلة والجاني ومَن وراءه .. أحداث متصاعدة ودفاع

تنظر المحكمة الجزائية، اليوم، بالرياض في قضية اختطاف الطفلة جوري الخالدي؛ ذات العامين ونصف العام التي شهدت أحداثاً متصاعدة بدأًت من قصة اختطافها في أحد مستوصفات الرياض؛ الواقع على طريق خريص في صفر العام الماضي، حتى وجدتها شرطة الرياض في شقة سكنية شرقي العاصمة.

وشهدت مجريات التحقيق فصولاً واتهامات متبادلة بين الخاطف ومَن يقف وراءه، وبين والدها؛ حيث ادّعى الخاطف أنه يريد من والدها مبالغ مالية حتى دخلت فيها قضايا غسل أموال وغيرها.

وطالب المدعي العام بإيقاع حد الحرابة على الخاطف وعقوبات أخرى على مَن سانده، ومن المتوقع أن يدافع والدها عن نفسه في التُهم الموجهة إليه حول تجارته في جلسة اليوم.