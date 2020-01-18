"الجزائية" تنهي 28 ألف قضية .. 35 % منها في جلسة واحدة

منذ مطلع العام حتى منتصف ربيع الآخر بنسبة وصلت إلى 46 %

أنهت المحاكم الجزائية منذ مطلع العام الهجري حتى منتصف ربيع الآخر الحالي عدد 28111 قضية جزائية، أنجزت 11207 منها خلال (أسبوعين وأقل) بنسبة 46.4 %، و8455 قضية بنسبة 35 % في جلسة واحدة، وذلك من إجمالي جميع القضايا المنتهية المقيدة خلال الفترة البالغ عددها 162111 قضية عامة وأحوال شخصية وجزائية.

القضايا الجزائية

طبقاً لمؤشر وزارة العدل، فقد بلغ إجمالي القضايا الجزائية المضبوطة والمنتهية بالمحاكم منذ مطلع العام الهجري حتى منتصف ربيع الآخر الحالي في تعزيز حق عام 17496 قضية، وفي تعزيز حق خاص 5825 قضية، فيما بلغ عدد القضايا المنتهية في حدود حق عام 4307 قضايا، وقضايا حدود حق خاص بعدد 199، قصاص فيما يتضمن إتلافاً "156" قضية، وبلغ إجمالي قضايا الطلبات العارضة ونحوها "حق عام" 122 قضية، إضافة إلى 6 من قضايا الطلبات العارضة ونحوها "حق خاص".

وحققت المحاكم فترات إنجاز قياسية، إذ بلغ عدد القضايا الجزائية المنتهية خلال (أسبوعين وأقل) 11207 قضايا جزائية بنسبة 46.4 %، وبلغ إجمالي القضايا المنتهية خلال (أسبوعين - شهر) 2901 قضية بنسبة 12 %، فيما بلغت القضايا المنتهية خلال (شهر - شهرين) 7473 قضية بنسبة 30.9 %، و(شهرين - 5 أشهر) 2592 قضية بنسبة 10.7 %.

وطبقاً للمؤشرات القضائية، فقد سجّلت القضايا الجزائية المضبوطة والمنتهية أفضل سرعة إنجاز بحسب الجلسات، فقد بلغت القضايا المنتهية خلال جلسة واحدة 8455 قضية بنسبة 35 %، فيما بلغ عدد القضايا المنجزة خلال جلستين 7975 قضية بنسبة 33 %، والمنتهية في ثلاث جلسات 4446 قضية بنسبة 18.4 %، أربع جلسات (1783) بنسبة 7.4 %، في حين بلغت القضايا الجزائية المنجزة خلال خمس جلسات 843 بنسبة 3.5 %، إضافة إلى 671 قضية في أكثر من خمس جلسات بنسبة 2.8 %.