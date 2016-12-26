"الجعيد" للمرتبة الـ12 بـ"الشؤون الاجتماعية" بجازان

احتفل محمد بن معيض الجعيد بصدور قرار ترقيته إلى المرتبة الثانية عشرة مديرًا لمكتب الشؤون الاجتماعية بجازان .



وقد عبّر "الجعيد" عن عظيم شكره وتقديره لهذه الثقة التي هي خير حافز له لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الدين ثم الملك والوطن .

