"الجمارك": استيراد السلع الاستهلاكية المستعملة .. ممنوع

قالت: التي ترد بصفة تجارية كـ "الثلاجات" و"الغسالات"

أكّدت الجمارك السعودية، اليوم، إن استيراد السلع الاستهلاكية المستعملة التي ترد بصفة تجارية كـ "الثلاجات" و"الغسالات" ممنوع.

وأوضحت أنه تمّ استثناء السلع التي ترد للاستعمال الشخصي.