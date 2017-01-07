"الجمارك": استيراد قطع غيار السيارات المستعملة مسموح.. بشروط

قالت مصلحة الجمارك العامة، اليوم، إنه يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس" و"الماكينة" بشروط عدة.
وأوضحت أن هذه الشروط تشمل أن تكون قطع الغيار مصندقة ومغلفة ونظيفة، وعليها عبارة "مجدّدة" غير قابلة للإزالة.
قالت مصلحة الجمارك العامة، اليوم، إنه يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس" و"الماكينة" بشروط عدة.
وأوضحت أن هذه الشروط تشمل أن تكون قطع الغيار مصندقة ومغلفة ونظيفة، وعليها عبارة "مجدّدة" غير قابلة للإزالة.
قالت مصلحة الجمارك العامة، اليوم، إنه يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس" و"الماكينة" بشروط عدة.
وأوضحت أن هذه الشروط تشمل أن تكون قطع الغيار مصندقة ومغلفة ونظيفة، وعليها عبارة "مجدّدة" غير قابلة للإزالة.
قالت مصلحة الجمارك العامة، اليوم، إنه يُسمح باستيراد قطع غيار السيارات المستعملة الرئيسية مثل "الدفرنس" و"الماكينة" بشروط عدة.
وأوضحت أن هذه الشروط تشمل أن تكون قطع الغيار مصندقة ومغلفة ونظيفة، وعليها عبارة "مجدّدة" غير قابلة للإزالة.