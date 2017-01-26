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"الجمارك السعودية " تحتفل باليوم العالمي  بحضور مديرها

جاء تحت شعار" تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود"

افتتح أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلّف اليوم الخميس فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك والذي يُصادف إقامته من كل عام السادس والعشرون من يناير، وذلك بحضور  الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ و الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء.


وقال مدير عام الجمارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: تحتفل الجمارك السعودية اليوم كغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك، وتهدف المنظمة من اتخاذ هذا اليوم يومًا عالميًا للجمارك إلى تعزيز جهود الجمارك في دول العالم في المجالات الجمركية المتعددة. 


وأضاف: يأتي احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار (تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود) لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحكام الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم، وهي المعادلة الصعبة التي تعمل الجمارك السعودية على تحقيقها دائمًا، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحليلها، والربط الإلكتروني مع شركائها في العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بالتعاون البنّاء والمستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 


وبيّن الحقباني أن تبادل البيانات وتحليلها يُمكّن الجمارك السعودية من الاستفادة منها بفعالية من أجل اتخاذ قرارات تقودها إلى مستويات فاعلة في الالتزام والتسهيل تعمل على سرعة وانسيابية حركة التجارة في المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 وستساهم أيضًا في تسريع عملية الفسح الجمركي بالمنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال أربع وعشرون ساعة بإذن الله وتوفيقه. 


وأضاف مدير عام الجمارك: إن الجمارك السعودية وهي تشارك جمارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك من خلال هذه الفعالية فهي تسعى لترسيخ هذا المفهوم ضمن أهدافها الاستراتيجية وتؤكد على المضي قُدمًا نحو التوسع فيه لما يحققه هذا المفهوم من إنعكاسات إيجابية في سرعة الوصول إلى أهداف الجمارك.   


بعد ذلك قدّم مدير عام الجمارك شهادات منظمة الجمارك العالمية التي حصل عليها بعض منسوبي الجمارك في مختلف الاختصاصات، كما قدّم  شهادات الاستحقاق لشركاء العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص. 


وتضمّنت فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك عقد ورشة عمل تضمّنت مناقشة عددًا من أوراق العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة الأستاذ حمد القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، ناقشت محورًا بعنوان (دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استراتيجات التنمية الوطنية) وورقة عمل أخرى حول (الربط الإلكتروني للوكلاء والمشغلين ودوره في تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ). بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة عددًا من أوراق العمل الأخرى ذات الشأن الجمركي.  

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الجمارك السعودية " تحتفل باليوم العالمي  بحضور مديرها
سبق

افتتح أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلّف اليوم الخميس فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك والذي يُصادف إقامته من كل عام السادس والعشرون من يناير، وذلك بحضور  الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ و الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء.


وقال مدير عام الجمارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: تحتفل الجمارك السعودية اليوم كغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك، وتهدف المنظمة من اتخاذ هذا اليوم يومًا عالميًا للجمارك إلى تعزيز جهود الجمارك في دول العالم في المجالات الجمركية المتعددة. 


وأضاف: يأتي احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار (تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود) لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحكام الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم، وهي المعادلة الصعبة التي تعمل الجمارك السعودية على تحقيقها دائمًا، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحليلها، والربط الإلكتروني مع شركائها في العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بالتعاون البنّاء والمستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 


وبيّن الحقباني أن تبادل البيانات وتحليلها يُمكّن الجمارك السعودية من الاستفادة منها بفعالية من أجل اتخاذ قرارات تقودها إلى مستويات فاعلة في الالتزام والتسهيل تعمل على سرعة وانسيابية حركة التجارة في المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 وستساهم أيضًا في تسريع عملية الفسح الجمركي بالمنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال أربع وعشرون ساعة بإذن الله وتوفيقه. 


وأضاف مدير عام الجمارك: إن الجمارك السعودية وهي تشارك جمارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك من خلال هذه الفعالية فهي تسعى لترسيخ هذا المفهوم ضمن أهدافها الاستراتيجية وتؤكد على المضي قُدمًا نحو التوسع فيه لما يحققه هذا المفهوم من إنعكاسات إيجابية في سرعة الوصول إلى أهداف الجمارك.   


بعد ذلك قدّم مدير عام الجمارك شهادات منظمة الجمارك العالمية التي حصل عليها بعض منسوبي الجمارك في مختلف الاختصاصات، كما قدّم  شهادات الاستحقاق لشركاء العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص. 


وتضمّنت فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك عقد ورشة عمل تضمّنت مناقشة عددًا من أوراق العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة الأستاذ حمد القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، ناقشت محورًا بعنوان (دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استراتيجات التنمية الوطنية) وورقة عمل أخرى حول (الربط الإلكتروني للوكلاء والمشغلين ودوره في تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ). بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة عددًا من أوراق العمل الأخرى ذات الشأن الجمركي.  

26 يناير 2017 - 28 ربيع الآخر 1438
02:53 PM
جاء تحت شعار" تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود"

"الجمارك السعودية " تحتفل باليوم العالمي  بحضور مديرها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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افتتح أحمد الحقباني مدير عام الجمارك المكلّف اليوم الخميس فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك والذي يُصادف إقامته من كل عام السادس والعشرون من يناير، وذلك بحضور  الدكتور نبيل العامودي رئيس المؤسسة العامة للموانئ و الدكتور هشام الجضعي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغداء والدواء.


وقال مدير عام الجمارك في كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة: تحتفل الجمارك السعودية اليوم كغيرها من الدول الأعضاء بمنظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك، وتهدف المنظمة من اتخاذ هذا اليوم يومًا عالميًا للجمارك إلى تعزيز جهود الجمارك في دول العالم في المجالات الجمركية المتعددة. 


وأضاف: يأتي احتفال منظمة الجمارك العالمية باليوم العالمي للجمارك هذا العام تحت شعار (تحليل البيانات من أجل إدارة فاعلة للحدود) لما لهذا الأمر من أهمية بالغة في إحكام الرقابة الجمركية وتسهيل حركة التجارة بين دول العالم، وهي المعادلة الصعبة التي تعمل الجمارك السعودية على تحقيقها دائمًا، وذلك من خلال الاستخدام الأمثل للبيانات وتحليلها، والربط الإلكتروني مع شركائها في العمل الجمركي على المستوى المحلي والإقليمي، وكذلك بالتعاون البنّاء والمستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة. 


وبيّن الحقباني أن تبادل البيانات وتحليلها يُمكّن الجمارك السعودية من الاستفادة منها بفعالية من أجل اتخاذ قرارات تقودها إلى مستويات فاعلة في الالتزام والتسهيل تعمل على سرعة وانسيابية حركة التجارة في المملكة بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 ومبادرات الجمارك في التحول الوطني 2020 وستساهم أيضًا في تسريع عملية الفسح الجمركي بالمنافذ الجمركية البرية والجوية والبحرية خلال أربع وعشرون ساعة بإذن الله وتوفيقه. 


وأضاف مدير عام الجمارك: إن الجمارك السعودية وهي تشارك جمارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للجمارك من خلال هذه الفعالية فهي تسعى لترسيخ هذا المفهوم ضمن أهدافها الاستراتيجية وتؤكد على المضي قُدمًا نحو التوسع فيه لما يحققه هذا المفهوم من إنعكاسات إيجابية في سرعة الوصول إلى أهداف الجمارك.   


بعد ذلك قدّم مدير عام الجمارك شهادات منظمة الجمارك العالمية التي حصل عليها بعض منسوبي الجمارك في مختلف الاختصاصات، كما قدّم  شهادات الاستحقاق لشركاء العمل الجمركي من القطاعين العام والخاص. 


وتضمّنت فعاليات احتفال الجمارك السعودية باليوم العالمي للجمارك عقد ورشة عمل تضمّنت مناقشة عددًا من أوراق العمل، حيث ناقشت الجلسة الأولى التي ترأسها سعادة الأستاذ حمد القسومي مساعد مدير عام الجمارك للشؤون الفنية والمعلومات، ناقشت محورًا بعنوان (دور البيانات في دعم اتخاذ القرار وتعزيز استراتيجات التنمية الوطنية) وورقة عمل أخرى حول (الربط الإلكتروني للوكلاء والمشغلين ودوره في تقليص مدة بقاء الحاويات في الموانئ). بالإضافة إلى أنه تمت مناقشة عددًا من أوراق العمل الأخرى ذات الشأن الجمركي.  

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