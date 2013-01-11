"بعد انفراد "سبق" : الجمارك": لن نسمح بالمساس بكرامة أي من منسوبينا

اعتدى عليه مجهولان أثناء خروجه من صيدلية.. والشرطة تحقق

أكد مدير عام الجمارك أحمد الحقباني أن الجمارك السعودية ترفض وتستنكر بشدة حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد منسوبيها في جمرك الدرة.

وقال "الحقباني": "الجمارك تتابع باهتمامٍ بالغ مع الجهات الأمنية إجراءات ملاحقة مرتكبي جريمة الاعتداء وإلقاء القبض عليهم، وستتابع بذات الاهتمام إجراءات محاكمتهم قضائيًا".

وأضاف: "الجمارك السعودية ستُسخر كافة إمكانياتها لحماية جميع منسوبيها من الاعتداءات سواءً تمت هذه الاعتداءات داخل أو خارج الدائرة الجمركية"، مشددًا على أنه يجب الوقوف ضد مثل هذه التصرفات بكل حزم وقوة.

وأردف: "يأتي ذلك حرصًا من الجمارك السعودية على عدم المساس بكرامة منسوبيها في كافة منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية وعدم التعدي عليهم أو إلحاق الضرر الجسدي أو النفسي بهم".

وتأتي تأكيدات مدير عام الجمارك بعد انفراد خبر نشرته " سبق " وأعده الزميل بدر الجبل عن تعرض أحد موظفي جمرك منفذ الدرة بمحافظة حقل لاعتداء بعد خروجه من إحدى الصيدليات بالمحافظة، وذلك في آخر ساعة من ليل أمس الجمعة الماضية، وأظهر فيديو، حصلت عليه "سبق"، في حينها شخصَيْن يحملان عصيًا، وانهالا على الموظف ضربًا. ورغم محاولة الموظف اجتناب المعتديَيْن بدخوله مرة أخرى للصيدلية إلا أنهما لحقا به، وأكملا الاعتداء عليه؛ فأُصيب في الوجه والجفن والظهر والفخذ وأسفل القدم. وحالته العامة مستقرة ، فيما لا تزال الجهات الأمنية تحقق في الواقعة لضبط الجناة .