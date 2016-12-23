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الجماهير للاعبي الفتح: معكم سنبقى صامدين

شهدت الحصة التدريبية لفريق الفتح الأول لكرة القدم حضورًا جماهيريًّا، أعلنوا خلاله وقوفهم ومساندتهم لفريقهم ولاعبيهم، وذلك بلافتة رفعوها بعنوان (معكم سنبقى صامدين).

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر والأخير في دوري جميل للمحترفين، وهو مركز غير لائق بفريق كان بطلاً للدوري قبل ثلاثة مواسم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعبه الرئيسي استعدادًا لمواجهته القادمة، التي يحل فيها ضيفًا على فريق الأهلي يوم السبت بعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الجماهير للاعبي الفتح: معكم سنبقى صامدين
سبق

شهدت الحصة التدريبية لفريق الفتح الأول لكرة القدم حضورًا جماهيريًّا، أعلنوا خلاله وقوفهم ومساندتهم لفريقهم ولاعبيهم، وذلك بلافتة رفعوها بعنوان (معكم سنبقى صامدين).

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر والأخير في دوري جميل للمحترفين، وهو مركز غير لائق بفريق كان بطلاً للدوري قبل ثلاثة مواسم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعبه الرئيسي استعدادًا لمواجهته القادمة، التي يحل فيها ضيفًا على فريق الأهلي يوم السبت بعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

23 ديسمبر 2016 - 24 ربيع الأول 1438
11:58 PM

الجماهير للاعبي الفتح: معكم سنبقى صامدين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأحساء
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شهدت الحصة التدريبية لفريق الفتح الأول لكرة القدم حضورًا جماهيريًّا، أعلنوا خلاله وقوفهم ومساندتهم لفريقهم ولاعبيهم، وذلك بلافتة رفعوها بعنوان (معكم سنبقى صامدين).

ويحتل الفريق المركز الرابع عشر والأخير في دوري جميل للمحترفين، وهو مركز غير لائق بفريق كان بطلاً للدوري قبل ثلاثة مواسم.

واستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح مساء اليوم الجمعة تدريباته على ملعبه الرئيسي استعدادًا لمواجهته القادمة، التي يحل فيها ضيفًا على فريق الأهلي يوم السبت بعد القادم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين لكرة القدم .

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