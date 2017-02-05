"الجمرية" حاضرة في جناح الحدود الشمالية بـ "الجنادرية 31"

فاكهة الشتاء.. كبار السن وهواة البر يفضلونها في رحلاتهم

حضرت فاكهة الشتاء المعروفة عند البادية قديماً بـ "خبر الجمرية" في جناح الحدود الشمالية المشارك في المهرجان الوطني للثقافة والتراب بالجنادرية 31.



وقال عاشق الجمرية عناد مدعوس العنزي لـ"سبق" إن "الجمرية" اندثرت ولم يعد أحد من الجيل الجديد يفضلونها بالرغم من لذتها وطعمها الجميل.



وأضاف: أن "الجمرية" ما زالت مفضلة تحديداً لكبار السن وقناصي الطيور وهواة البر في رحلاتهم البرية التي تعطي طعماً آخر في فصل الشتاء.