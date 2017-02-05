الجمعان: حالة من عدم الاستقرار الجوي تؤثر على مناطق السعودية

تيارات علوية باردة اليوم الأحد

قال الخبير والمحلل الجوي تركي الجمعان: "من المتوقع -بمشيئة الله تعالى - أن تتقدم تيارات علوية باردة على المنطقة ابتداء من ساعات الليل المتأخرة من اليوم الأحد، ويُتوقَّع أن تتقدم لها كتلة رطبة دافئة ناشئة معها حالة من عدم الاستقرار الجوي، تؤثر على مناطق معينة من السعودية من المنطقة الغربية والوسطى، تشمل منطقة المدينة المنورة ومنطقة مكة المكرمة ومنطقة الرياض وجنوب منطقة القصيم".

وأشار المحلل الجوي الجمعان إلى أن الحالة الجوية يبدأ تأثيرها في صباح الغد الاثنين ومساء اليوم الأحد، وتستمر حتى الثلاثاء، وتؤثر على منطقة المدينة المنورة، على مناطقها الشرقية، وتشمل مهد الذهب والسويرقية.

وبيّن الجمعان أنه في حين يُتوقع أن تتقدم الحالة جنوبًا إلى منطقة مكة مع انتقالها إلى الشرق تشمل مناطق الرياض وجنوب القصيم، وتشمل كذلك مكة ومرتفعاتها وسواحل مكة الجنوبية (الليث والقنفذة)، وتشمل أيضًا عفيف والبجادية والدوادمي ونفي والمذنب وشقراء وسدير وحريملاء وشمال الرياض وما حولها. ويُتوقع أن تمتد الحالة أيضًا إلى مرتفعات منطقة الباحة، وتؤثر على المناطق المذكورة بشكل متفاوت الغزارة، يصل إلى ما بين الخفيف وشبه الغزير