الجمعية السعودية في جامعة ريدنج تُعرف بالرؤية 2030

في احتفال اللغة والثقافة العالمي

شاركت الجمعية السعودية بجامعة ريدنج في احتفال اللغة والثقافة السنوي الذي يقام مرة كل عام في شهر فبراير، حيث أقيم داخل حرم جامعة ريدنج في شهر فبراير ٢٠١٧.

وحرص أعضاء الجمعية السعودية من الطلاب والطالبات الموجودين في الجامعة ومعهد اللغة في نشر وإيصال الرسالة والصورة الواضحة عن المملكة العربية السعودية، حيث تم التعريف بالرؤية ٢٠٣٠، وكذلك التعريف بثقافة المملكة وخصصت الجمعية ركناً للتعريف بالخط العربي واللغة العربية والذي شهد إقبالاً كبيراً.

وعمل أعضاء الهيئة الإدارية بالجمعية، وهم محمد الشميمري وعلي الدبيع وراشد العرفج ومحمد دكاك وخضر العطوي، الذين أسهموا في نجاح مشاركة الجمعية.

وتم تقسيم الجناح السعودي إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي قسم الخط العربي الذي نثر فن الحروف العربية في أجواء احتفالية، وتم كتابة أسماء الضيوف البريطانيين والزوار، حيث أعجبوا بطريقة الفن، وقسم خاص بإبراز التجربة السعودية الكاملة كالزِّي الوطني للرجال والنساء والتمر والقهوة والشاي وغيرها من عادات وتقاليد الضيافة السعودية، وقسم السياحة السعودية.

وأوضح رئيس الجمعية السعودية بجامعة ريدنج طالب الدراسات العليا محمد الشميمري أن هذا الاحتفال يعد فرصة لإظهار ونشر ثقافة المملكة العربية السعودية والتعريف بها، حيث وجدنا أنه من الواجب علينا كمبتعثين، أن نتيح مساحة للوطن بهذه المناسبة في بلاد الغربة وإبرازها لجميع الثقافات الأخرى، ودفع أبناء الوطن المبتعثين للمشاركة والفخر بتاريخ وثقافة مملكتنا الغالية، والاستفادة منها في زيادة أواصر الألفة والمحبة والإخاء فيما بينهم، واكتساب تجربة صياغة المستقبل، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.