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"الجمعية الفقهية السعودية" تعقد اجتماع جمعيتها العمومية العاشر الأربعاء المقبل

برعاية مفتي عام المملكة ومدير جامعة الإمام

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس الفخري للجمعية الفقهية السعودية، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.  

تعقد "الجمعية الفقهية السعودية " الاجتماع العاشر "العمومية" يوم الأربعاء المقبل  18 الشهر الجاري. 

ودعا رئيس مجلس إدارة  الجمعية الأستاذ الدكتور جميل بن عبدالمحسن الخلف لحضور الاجتماع الذي يُقام بعد صلاة العشاء في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات للأعضاء، والقاعة الكبرى رقم 275G بمبنى 323 بمدينة الملك عبدالله للطالبات للعضوات.

وتهدف "الجمعية الفقهية السعودية" إلى تنمية الفكر العلمي في المجال الفقهي والعمل على تطويره وتنشيطه، والقيام بدراسات تجلي تميز الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده وشموله وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان، والعناية بالتراث الفقهي الإسلامي تحقيقًا ودراسة ونشرًا ورصدًا، ودراسة النوازل والحوادث والقضايا الفقهية المعاصرة بعد وضع تصور دقيق لها، والاهتمام بإصدار الموسوعات والمعاجم الفقهية في مختلف المجالات، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها. 

ويمكن الالتحاق بعضوية "الجمعية الفقهية السعودية "عن طريق موقعها الإلكتروني www.alfiqhia.org.sa. والتي تمنح مزايا: الحصول على مجلة الجمعية المحكمة ، النشر في موقع الجمعية، دورات مجانية متخصصة، بطاقات العضوية الخاصة.

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"الجمعية الفقهية السعودية" تعقد اجتماع جمعيتها العمومية العاشر الأربعاء المقبل
سبق

تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس الفخري للجمعية الفقهية السعودية، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.  

تعقد "الجمعية الفقهية السعودية " الاجتماع العاشر "العمومية" يوم الأربعاء المقبل  18 الشهر الجاري. 

ودعا رئيس مجلس إدارة  الجمعية الأستاذ الدكتور جميل بن عبدالمحسن الخلف لحضور الاجتماع الذي يُقام بعد صلاة العشاء في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات للأعضاء، والقاعة الكبرى رقم 275G بمبنى 323 بمدينة الملك عبدالله للطالبات للعضوات.

وتهدف "الجمعية الفقهية السعودية" إلى تنمية الفكر العلمي في المجال الفقهي والعمل على تطويره وتنشيطه، والقيام بدراسات تجلي تميز الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده وشموله وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان، والعناية بالتراث الفقهي الإسلامي تحقيقًا ودراسة ونشرًا ورصدًا، ودراسة النوازل والحوادث والقضايا الفقهية المعاصرة بعد وضع تصور دقيق لها، والاهتمام بإصدار الموسوعات والمعاجم الفقهية في مختلف المجالات، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها. 

ويمكن الالتحاق بعضوية "الجمعية الفقهية السعودية "عن طريق موقعها الإلكتروني www.alfiqhia.org.sa. والتي تمنح مزايا: الحصول على مجلة الجمعية المحكمة ، النشر في موقع الجمعية، دورات مجانية متخصصة، بطاقات العضوية الخاصة.

10 فبراير 2017 - 13 جمادى الأول 1438
12:35 AM
برعاية مفتي عام المملكة ومدير جامعة الإمام

"الجمعية الفقهية السعودية" تعقد اجتماع جمعيتها العمومية العاشر الأربعاء المقبل

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عبدالحكيم شار - الرياض
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تحت رعاية سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ الرئيس الفخري للجمعية الفقهية السعودية، ومدير جامعة الإمام محمد بن سعود الاسلامية عضو هيئة كبار العلماء الأستاذ الدكتور الشيخ سليمان بن عبدالله أبا الخيل.  

تعقد "الجمعية الفقهية السعودية " الاجتماع العاشر "العمومية" يوم الأربعاء المقبل  18 الشهر الجاري. 

ودعا رئيس مجلس إدارة  الجمعية الأستاذ الدكتور جميل بن عبدالمحسن الخلف لحضور الاجتماع الذي يُقام بعد صلاة العشاء في قاعة الشيخ عبدالعزيز التويجري بمبنى المؤتمرات للأعضاء، والقاعة الكبرى رقم 275G بمبنى 323 بمدينة الملك عبدالله للطالبات للعضوات.

وتهدف "الجمعية الفقهية السعودية" إلى تنمية الفكر العلمي في المجال الفقهي والعمل على تطويره وتنشيطه، والقيام بدراسات تجلي تميز الفقه الإسلامي وأصوله وقواعده وشموله وصلاحيته للتطبيق في كل زمان ومكان، والعناية بالتراث الفقهي الإسلامي تحقيقًا ودراسة ونشرًا ورصدًا، ودراسة النوازل والحوادث والقضايا الفقهية المعاصرة بعد وضع تصور دقيق لها، والاهتمام بإصدار الموسوعات والمعاجم الفقهية في مختلف المجالات، وتيسير تبادل الإنتاج العلمي والأفكار في مجال اهتمامات الجمعية بين الهيئات والمؤسسات داخل المملكة وخارجها. 

ويمكن الالتحاق بعضوية "الجمعية الفقهية السعودية "عن طريق موقعها الإلكتروني www.alfiqhia.org.sa. والتي تمنح مزايا: الحصول على مجلة الجمعية المحكمة ، النشر في موقع الجمعية، دورات مجانية متخصصة، بطاقات العضوية الخاصة.

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