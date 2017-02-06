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"الجنادرية".. "تراثنا" تحتضن وتدعم ابتكارات المبدعين

"الحيسوني" يدعو رواد الأعمال للاستفادة من الدورات التدريبية

 قال الرئيس التنفيذي لشركة "تراثنا للمسؤولية الاجتماعية" المهندس ماجد الحيسوني: إن مشاركة "تراثنا" في مهرجان الجنادرية لهذا العام، تهدف إلى تعريف الجمهور بدوره في دعم رواد الأعمال من شباب وشابات الوطن؛ لاستقطاب المشاريع الريادية ذات الطابع التراثي.

 

ودعا "الحيسوني" مَن لديه الحرفة والموهبة لزيارة معرض تراثنا في مهرجان الجنادرية والتسجيل في قائمة المرشحين للدورات التدريبية، ومناقشة مشاريعهم التراثية الريادية.

 

وأفاد بأن شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، والتي أطلقت هذه المبادرة، ملتزمة بهذا الدعم لخدمة المجتمع وحفظ التراث، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني.

 

وتشارك "تراثنا" -هذا العام- ضِمن فعاليات مهرجان الجنادرية، بتواجد العديد من رواد الأعمال الذين تم دعمهم مسبقاً، وتَحَوّلت أفكارهم إلى مشاريع وأعمال تجارية ذات جودة عالية، تنوعت ما بين المشاريع الإبداعية الفنية كالأحجار الكريمة والفخار والتحف، والهدايا التراثية الثمينة، ومشاريع صناعية كصناعة البخور والخيام والساعات، وأخرى متنوعة، وأيضاً الصقور والخيول، والبيوت التراثية التي تجمع العديد من الحِرَف المطورة؛ حيث لم تعد الأفكار حبيسة العقول في المملكة؛ فهناك جهات تبحث عنها وتحتضنها وتتبناها ثم تقدّمها للجمهور، وجناح "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية شاهد حي على هذا التوجه الذي يفخر به السعوديون.

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"الجنادرية".. "تراثنا" تحتضن وتدعم ابتكارات المبدعين
سبق

 قال الرئيس التنفيذي لشركة "تراثنا للمسؤولية الاجتماعية" المهندس ماجد الحيسوني: إن مشاركة "تراثنا" في مهرجان الجنادرية لهذا العام، تهدف إلى تعريف الجمهور بدوره في دعم رواد الأعمال من شباب وشابات الوطن؛ لاستقطاب المشاريع الريادية ذات الطابع التراثي.

 

ودعا "الحيسوني" مَن لديه الحرفة والموهبة لزيارة معرض تراثنا في مهرجان الجنادرية والتسجيل في قائمة المرشحين للدورات التدريبية، ومناقشة مشاريعهم التراثية الريادية.

 

وأفاد بأن شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، والتي أطلقت هذه المبادرة، ملتزمة بهذا الدعم لخدمة المجتمع وحفظ التراث، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني.

 

وتشارك "تراثنا" -هذا العام- ضِمن فعاليات مهرجان الجنادرية، بتواجد العديد من رواد الأعمال الذين تم دعمهم مسبقاً، وتَحَوّلت أفكارهم إلى مشاريع وأعمال تجارية ذات جودة عالية، تنوعت ما بين المشاريع الإبداعية الفنية كالأحجار الكريمة والفخار والتحف، والهدايا التراثية الثمينة، ومشاريع صناعية كصناعة البخور والخيام والساعات، وأخرى متنوعة، وأيضاً الصقور والخيول، والبيوت التراثية التي تجمع العديد من الحِرَف المطورة؛ حيث لم تعد الأفكار حبيسة العقول في المملكة؛ فهناك جهات تبحث عنها وتحتضنها وتتبناها ثم تقدّمها للجمهور، وجناح "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية شاهد حي على هذا التوجه الذي يفخر به السعوديون.

06 فبراير 2017 - 9 جمادى الأول 1438
10:32 AM
"الحيسوني" يدعو رواد الأعمال للاستفادة من الدورات التدريبية

"الجنادرية".. "تراثنا" تحتضن وتدعم ابتكارات المبدعين

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عيسى الحربي - الرياض
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 قال الرئيس التنفيذي لشركة "تراثنا للمسؤولية الاجتماعية" المهندس ماجد الحيسوني: إن مشاركة "تراثنا" في مهرجان الجنادرية لهذا العام، تهدف إلى تعريف الجمهور بدوره في دعم رواد الأعمال من شباب وشابات الوطن؛ لاستقطاب المشاريع الريادية ذات الطابع التراثي.

 

ودعا "الحيسوني" مَن لديه الحرفة والموهبة لزيارة معرض تراثنا في مهرجان الجنادرية والتسجيل في قائمة المرشحين للدورات التدريبية، ومناقشة مشاريعهم التراثية الريادية.

 

وأفاد بأن شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، والتي أطلقت هذه المبادرة، ملتزمة بهذا الدعم لخدمة المجتمع وحفظ التراث، بالتعاون مع الهيئة العليا للسياحة والتراث الوطني.

 

وتشارك "تراثنا" -هذا العام- ضِمن فعاليات مهرجان الجنادرية، بتواجد العديد من رواد الأعمال الذين تم دعمهم مسبقاً، وتَحَوّلت أفكارهم إلى مشاريع وأعمال تجارية ذات جودة عالية، تنوعت ما بين المشاريع الإبداعية الفنية كالأحجار الكريمة والفخار والتحف، والهدايا التراثية الثمينة، ومشاريع صناعية كصناعة البخور والخيام والساعات، وأخرى متنوعة، وأيضاً الصقور والخيول، والبيوت التراثية التي تجمع العديد من الحِرَف المطورة؛ حيث لم تعد الأفكار حبيسة العقول في المملكة؛ فهناك جهات تبحث عنها وتحتضنها وتتبناها ثم تقدّمها للجمهور، وجناح "تراثنا" للمسؤولية الاجتماعية شاهد حي على هذا التوجه الذي يفخر به السعوديون.

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