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"الجنادرية 31" يستقبل ربع مليون زائر في أول أيام العائلات

ودّع ١٧٠ ألف زائر في اليوم الأخير لزيارة الرجال أرض المهرجان

ودّعت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، برعاية "سبق"؛ الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان، أول أمس الأحد ١٧٠ ألف زائر، في اليوم الرابع والأخير من الأيام المخصّصة لزيارة الرجال لأرض المهرجان، واستقبلت أمس الإثنين أكثر من ٢٥٠ ألف زائر وزائرة في أول الأيام المخصّصة للعائلات، وسط أجواءٍ ماطرة  شهدتها القرية.

 

يُتوقع توافد المزيد من الزوّار خلال الأيام 11 المتبقية من المهرجان التي تنتهي الجمعة بعد المقبل 20 الشهر الجاري.

 

واكتظت الأجنحة المشاركة في المهرجان بالجمهور وسط منظومة متكاملة من الخدمات أشرفت عليها وزارة الحرس الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتعرّف الزوّار على التراث المتنوع بدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال العروض المقدمة في الأجنحة المخصّصة لهم.

 

وكان زوّار مهرجان (الجنادرية 30) قد فاق المليون و150 ألف زائر وزائرة، يُشار إلى أن "سبق"، هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31)  للسنة الثالثة على التوالي.

الجنادرية مهرجان الجنادرية الجنادرية 31

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الجنادرية 31" يستقبل ربع مليون زائر في أول أيام العائلات
سبق

ودّعت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، برعاية "سبق"؛ الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان، أول أمس الأحد ١٧٠ ألف زائر، في اليوم الرابع والأخير من الأيام المخصّصة لزيارة الرجال لأرض المهرجان، واستقبلت أمس الإثنين أكثر من ٢٥٠ ألف زائر وزائرة في أول الأيام المخصّصة للعائلات، وسط أجواءٍ ماطرة  شهدتها القرية.

 

يُتوقع توافد المزيد من الزوّار خلال الأيام 11 المتبقية من المهرجان التي تنتهي الجمعة بعد المقبل 20 الشهر الجاري.

 

واكتظت الأجنحة المشاركة في المهرجان بالجمهور وسط منظومة متكاملة من الخدمات أشرفت عليها وزارة الحرس الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتعرّف الزوّار على التراث المتنوع بدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال العروض المقدمة في الأجنحة المخصّصة لهم.

 

وكان زوّار مهرجان (الجنادرية 30) قد فاق المليون و150 ألف زائر وزائرة، يُشار إلى أن "سبق"، هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31)  للسنة الثالثة على التوالي.

07 فبراير 2017 - 10 جمادى الأول 1438
11:42 AM
اخر تعديل
08 فبراير 2017 - 11 جمادى الأول 1438
09:40 AM
ودّع ١٧٠ ألف زائر في اليوم الأخير لزيارة الرجال أرض المهرجان

"الجنادرية 31" يستقبل ربع مليون زائر في أول أيام العائلات

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
1
6,103

ودّعت فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 31)، برعاية "سبق"؛ الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان، أول أمس الأحد ١٧٠ ألف زائر، في اليوم الرابع والأخير من الأيام المخصّصة لزيارة الرجال لأرض المهرجان، واستقبلت أمس الإثنين أكثر من ٢٥٠ ألف زائر وزائرة في أول الأيام المخصّصة للعائلات، وسط أجواءٍ ماطرة  شهدتها القرية.

 

يُتوقع توافد المزيد من الزوّار خلال الأيام 11 المتبقية من المهرجان التي تنتهي الجمعة بعد المقبل 20 الشهر الجاري.

 

واكتظت الأجنحة المشاركة في المهرجان بالجمهور وسط منظومة متكاملة من الخدمات أشرفت عليها وزارة الحرس الوطني، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى، وتعرّف الزوّار على التراث المتنوع بدول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية مصر العربية الشقيقة من خلال العروض المقدمة في الأجنحة المخصّصة لهم.

 

وكان زوّار مهرجان (الجنادرية 30) قد فاق المليون و150 ألف زائر وزائرة، يُشار إلى أن "سبق"، هي الراعي الإلكتروني الحصري للمهرجان الوطني للتراث والثقافة (جنادرية 31)  للسنة الثالثة على التوالي.

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