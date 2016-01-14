النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الجهات الأمنية بمكة تقبض على عصابة إفريقية تخصصت في سرقة رعاة المواشي

مكوَّنة من ثلاثة أشخاص يفترقون نهارًا ويجتمعون ليلاً لتنفيذ جرائمهم

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية؛ عكفت على مداهمة مواقع تربية المواشي، والاعتداء على الرعاة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف الجوالات.
 
وعلمت "سبق" أن أفراد العصابة يفترقون نهارًا، ويجتمعون ليلاً لمداهمة مواقع المواشي، وتنفيذ جرائمهم. وتوجَّه أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص قبل أيام لأحد المواقع، وقاموا بمداهمته، وتمكنوا من الاعتداء على أحد الرعاة، وطعنه بآلة حادة؛ ما أدى لإصابته، كما سلبوا منه مبلغًا من المال، ثم فروا من الموقع. بعد ذلك انتشرت قصة هذه الواقعة بين مربي المواشي بالمواقع المجاورة؛ فاتخذوا الاحتياطات كافة، بعد أن أبلغوا عن أوصافهم.
 
 
وإثر ذلك تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، بعد تكثيف البحث عنهم، وتم القبض على اثنين من أفراد العصابة، جار البحث عن الجانب الثالث.
 
وتوجَّه الجاني الثالث لأحد مواقع تربية المواشي ليلاً بغية السرقة، وبعد الوصول إليه اتضح أن الموقع به راعيان، وما إن شاهداه حتى تعرفا عليه بأنه أحد أفراد العصابة، وذلك من خلال أوصافه المنتشرة بين مربي المواشي؛ فقبضا عليه.
 
 وأوضح دخيل الله الفهمي لـ"سبق" أن الراعيَيْن يعملان لديه لرعي مواشيه، واتصلا به هاتفيًّا موضحَين أنه تم القبض على الشخص الثالث من أفراد العصابة، وما زالا متحفظَين عليه. وأضاف: "على الفور تم الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد ٩١١؛ فقَدِمت الدوريات الأمنية للموقع، وقبضت عليه".
 
 وقال مصدر أمني: "تمت إحالة الجناة لجهات الاختصاص". وبيّن أن من طعنوه مؤخرًا غادر المستشفى، بعد أن تحسنت حالته الصحية. 
 

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الجهات الأمنية بمكة تقبض على عصابة إفريقية تخصصت في سرقة رعاة المواشي
سبق

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية؛ عكفت على مداهمة مواقع تربية المواشي، والاعتداء على الرعاة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف الجوالات.
 
وعلمت "سبق" أن أفراد العصابة يفترقون نهارًا، ويجتمعون ليلاً لمداهمة مواقع المواشي، وتنفيذ جرائمهم. وتوجَّه أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص قبل أيام لأحد المواقع، وقاموا بمداهمته، وتمكنوا من الاعتداء على أحد الرعاة، وطعنه بآلة حادة؛ ما أدى لإصابته، كما سلبوا منه مبلغًا من المال، ثم فروا من الموقع. بعد ذلك انتشرت قصة هذه الواقعة بين مربي المواشي بالمواقع المجاورة؛ فاتخذوا الاحتياطات كافة، بعد أن أبلغوا عن أوصافهم.
 
 
وإثر ذلك تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، بعد تكثيف البحث عنهم، وتم القبض على اثنين من أفراد العصابة، جار البحث عن الجانب الثالث.
 
وتوجَّه الجاني الثالث لأحد مواقع تربية المواشي ليلاً بغية السرقة، وبعد الوصول إليه اتضح أن الموقع به راعيان، وما إن شاهداه حتى تعرفا عليه بأنه أحد أفراد العصابة، وذلك من خلال أوصافه المنتشرة بين مربي المواشي؛ فقبضا عليه.
 
 وأوضح دخيل الله الفهمي لـ"سبق" أن الراعيَيْن يعملان لديه لرعي مواشيه، واتصلا به هاتفيًّا موضحَين أنه تم القبض على الشخص الثالث من أفراد العصابة، وما زالا متحفظَين عليه. وأضاف: "على الفور تم الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد ٩١١؛ فقَدِمت الدوريات الأمنية للموقع، وقبضت عليه".
 
 وقال مصدر أمني: "تمت إحالة الجناة لجهات الاختصاص". وبيّن أن من طعنوه مؤخرًا غادر المستشفى، بعد أن تحسنت حالته الصحية. 
 

14 يناير 2017 - 16 ربيع الآخر 1438
01:24 AM
مكوَّنة من ثلاثة أشخاص يفترقون نهارًا ويجتمعون ليلاً لتنفيذ جرائمهم

الجهات الأمنية بمكة تقبض على عصابة إفريقية تخصصت في سرقة رعاة المواشي

A A A
حاتم العميري - مكة المكرمة
15
19,212

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية؛ عكفت على مداهمة مواقع تربية المواشي، والاعتداء على الرعاة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف الجوالات.
 
وعلمت "سبق" أن أفراد العصابة يفترقون نهارًا، ويجتمعون ليلاً لمداهمة مواقع المواشي، وتنفيذ جرائمهم. وتوجَّه أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص قبل أيام لأحد المواقع، وقاموا بمداهمته، وتمكنوا من الاعتداء على أحد الرعاة، وطعنه بآلة حادة؛ ما أدى لإصابته، كما سلبوا منه مبلغًا من المال، ثم فروا من الموقع. بعد ذلك انتشرت قصة هذه الواقعة بين مربي المواشي بالمواقع المجاورة؛ فاتخذوا الاحتياطات كافة، بعد أن أبلغوا عن أوصافهم.
 
 
وإثر ذلك تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، بعد تكثيف البحث عنهم، وتم القبض على اثنين من أفراد العصابة، جار البحث عن الجانب الثالث.
 
وتوجَّه الجاني الثالث لأحد مواقع تربية المواشي ليلاً بغية السرقة، وبعد الوصول إليه اتضح أن الموقع به راعيان، وما إن شاهداه حتى تعرفا عليه بأنه أحد أفراد العصابة، وذلك من خلال أوصافه المنتشرة بين مربي المواشي؛ فقبضا عليه.
 
 وأوضح دخيل الله الفهمي لـ"سبق" أن الراعيَيْن يعملان لديه لرعي مواشيه، واتصلا به هاتفيًّا موضحَين أنه تم القبض على الشخص الثالث من أفراد العصابة، وما زالا متحفظَين عليه. وأضاف: "على الفور تم الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد ٩١١؛ فقَدِمت الدوريات الأمنية للموقع، وقبضت عليه".
 
 وقال مصدر أمني: "تمت إحالة الجناة لجهات الاختصاص". وبيّن أن من طعنوه مؤخرًا غادر المستشفى، بعد أن تحسنت حالته الصحية. 
 

شارك برأيك
27
53

كيف ترى تعامل الجهات المعنية مع "مهرجي" مواقع التواصل:

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

8.6 مليار دولار

8.6 مليار دولار

11 يناير
3,931
163 مليار دولار

163 مليار دولار

11 يناير
3,957
1.5 مليون دولار

1.5 مليون دولار

08 يناير
4,990
3 مليارات دولار

3 مليارات دولار

06 يناير
3,231

كاريكاتير

عواجي يسحق الإرهابيين

المقالات

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

ماذا وراء تحرش قناة الكذب بالسعودية؟!

أبو لجين إبراهيم آل دهمان
جوال معالي الوزير!

جوال معالي الوزير!

أحمد الركبان
تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

تاريخنا في الترفيه وواقعه الصعب!

منيرة آل سليمان
زوِّجوه يعقل !!!

زوِّجوه يعقل !!!

حمد مشخص
العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

العاملات المنزليات أم الجامعيات؟!

نايف معلا
مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

مَنْ يوقظ وزارة التجارة؟!

محمد الغامدي
إحراق الجذور أهم

إحراق الجذور أهم

صالح المسلّم
الطائف ومحافظها الجديد!

الطائف ومحافظها الجديد!

صالح مطر الغامدي
قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

قرار (يُخرس) الإعلامي المسيء للسعودية

بندر الشهري
عواجي.. فرد من آلاف

عواجي.. فرد من آلاف

سعيد آل جندب

إنفوجرافيك

#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال
#إنفوجرافيك : ميليشيات #الحوثي تجند #الأطفال

بروفايل

بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين
بدء تطبيق رسوم "البيضاء".. "الإسكان" في مواجهة جديدة مع أحلام المواطنين

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2017

تصميم و برمجة     استضافة