الجهات الأمنية بمكة تقبض على عصابة إفريقية تخصصت في سرقة رعاة المواشي

مكوَّنة من ثلاثة أشخاص يفترقون نهارًا ويجتمعون ليلاً لتنفيذ جرائمهم

تمكنت الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة من إلقاء القبض على عصابة من الجنسية الإفريقية؛ عكفت على مداهمة مواقع تربية المواشي، والاعتداء على الرعاة، وسلب ما بحوزتهم من مبالغ نقدية وهواتف الجوالات.



وعلمت "سبق" أن أفراد العصابة يفترقون نهارًا، ويجتمعون ليلاً لمداهمة مواقع المواشي، وتنفيذ جرائمهم. وتوجَّه أفراد العصابة المكونة من ثلاثة أشخاص قبل أيام لأحد المواقع، وقاموا بمداهمته، وتمكنوا من الاعتداء على أحد الرعاة، وطعنه بآلة حادة؛ ما أدى لإصابته، كما سلبوا منه مبلغًا من المال، ثم فروا من الموقع. بعد ذلك انتشرت قصة هذه الواقعة بين مربي المواشي بالمواقع المجاورة؛ فاتخذوا الاحتياطات كافة، بعد أن أبلغوا عن أوصافهم.





وإثر ذلك تلقت الجهات الأمنية بلاغًا عن الحادثة، بعد تكثيف البحث عنهم، وتم القبض على اثنين من أفراد العصابة، جار البحث عن الجانب الثالث.



وتوجَّه الجاني الثالث لأحد مواقع تربية المواشي ليلاً بغية السرقة، وبعد الوصول إليه اتضح أن الموقع به راعيان، وما إن شاهداه حتى تعرفا عليه بأنه أحد أفراد العصابة، وذلك من خلال أوصافه المنتشرة بين مربي المواشي؛ فقبضا عليه.



وأوضح دخيل الله الفهمي لـ"سبق" أن الراعيَيْن يعملان لديه لرعي مواشيه، واتصلا به هاتفيًّا موضحَين أنه تم القبض على الشخص الثالث من أفراد العصابة، وما زالا متحفظَين عليه. وأضاف: "على الفور تم الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحد ٩١١؛ فقَدِمت الدوريات الأمنية للموقع، وقبضت عليه".



وقال مصدر أمني: "تمت إحالة الجناة لجهات الاختصاص". وبيّن أن من طعنوه مؤخرًا غادر المستشفى، بعد أن تحسنت حالته الصحية.

